Drevo padlo na streho

5.11.2023 | 08:20

Včeraj ob 13.17 so v naselju Gazice, občina Brežice, gasilci PGD Cerklje ob Krki odstranili in razžagali drevo, ki je padlo na streho hrama, in zasilno prekrili objekt s folijo.

Voda iz radiatorja

Ob 19.42 je na Knafljevem trgu v Ribnici puščala voda iz radiatorskega ventila. Gasilci PGD Ribnica so s tehničnim posegom spojili ventil in posesali odvečno vodo.

Megla ovirala helikopter

Ob 9.07 so v naselju Draga, občina Loški potok, gasilci PGD Podpreska zavarovali kraj pristanka helikopterja SV. Helikopter je bil zaradi megle naknadno preusmerjen v Sodražico, kjer so gasilci PGD Sodražica zavarovali kraj pristanka in nudili pomoč reševalcem NMP pri prenosu poškodovane osebe v helikopter.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LESO.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Veliki Podlog 2, Kalce Naklo, Farma prašičev Pristava, Pristava Veliki Podlog med 7:00 in 8:30 uro, na območju TP Mali Podlog, Hrastje, Veliki Podlog ribnik, Jelše vas, Jelša Veliki Podlog, Kerinov grm in Mali Podlog 2 pa med 7:00 in 11:00 uro.

M. K.