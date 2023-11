Mirna zanimiva za investitorje - Nova stanovanja v Zapužah

4.11.2023 | 14:10

Začeli so komunalno urejati približno tri hektarje veliko območje v Zapužah, kjer je predvidenih 27 stanovanjskih hiš. (Foto: R. N.)

Mirna - Na Mirni so v zadnjih dveh letih zgradili štiri stanovanjske bloke, novi stanovanjski objekti pa bodo zrastli tudi v Zapužah, kjer so pred dnevi začeli komunalno opremljati približno tri hektare veliko območje, na katerem je predvidenih 27 hiš.

Blizu lokalne ceste, ki povezuje Mirno z Debencem, v neposredni bližini gozda, a hkrati blizu železniške postaje, trgovine in središča kraja, bo tako zraslo novo stanovanjsko naselje. Zemljišča so v lasti dveh zasebnikov in Kmetijske zadruge Trebnje - Krka, ki je pred leti v imenu vseh na občino naslovila pobudo za izdelavo podrobnega prostorskega načrta za to območje.

Pred dnevi začeli komunalno opremljati novo stanovanjsko cono Zapuže – Povpraševanja po nakupu parcel je veliko – V središču Mirne bo zrastel še en stanovanjski blok

Rok Nose