Prenova sodne stavbe za 8,5 milijona

4.11.2023 | 17:00

Prenovo sodne stavbe so začeli pri temeljih. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Stavbo sodišča čaka temeljita prenova – Skoraj dve leti moteno delo sodišč – Delna preselitev v Hedero v Bršljin

Začela se je obsežna in tudi dolgotrajna prenova sodne stavbe v Novem mestu. Obnovljena bo fasada, zamenjani bodo ogrevalni sistem, vodovodne napeljave in razsvetljava, v pritličju bodo urejene sanitarije za invalide, pri glavnem vhodu bo evakuacijski izhod. Poleg tega bodo med obnovo okrepili konstrukcijske elemente stavbe, zamenjana bodo vsa okna in zunanja vrata na zgradbi, na notranjem dvorišču bo zgrajeno dvigalo, v mansardnih prostorih pa bo posodobljeno hlajenje.

Del obnove bo tudi novomeški oddelek Zavoda za prestajanje kazni zapora. Na notranjem dvorišču sodne stavbe bodo porušili garažo in namesto nje zgradili prizidek, v katerem bo sodišče dobilo nekaj novih pisarniških prostorov, tako da se bo v sodno stavbo lahko preselil izvršilni oddelek Okrajnega sodišča v Novem mestu, ki zdaj deluje v Hederi v Bršljinu. Prizidek bo tudi podkleten, tako da bo sodišče tako pridobilo nekaj dodatnega arhivskega prostora. Obnovo, ki bo trajala do julija 2025, bo izvedel CGP, vrednost pogodbenih del pa znaša 8,5 milijona evrov.

Med obnovo bo precej oteženo delo Okrožnega in Okrajnega sodišča v Novem mestu pa tudi novomeškega oddelka Delovnega in socialnega sodišča. V času gradbenih del je mogoče pričakovati predvsem težave z dostopom do sodišča in s hrupom, ki bo posebej moteč med obravnavami na sodiščih. Nekaj oddelkov sodišča oziroma zaposlenih se bo za določen čas preselilo v pisarniške prostore v Hederi zraven izvršilnega oddelka Okrajnega sodišča v Novem mestu.

I. V.