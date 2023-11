40 let že čakajo na novo igrišče; letošnji priznanji KS Jožetu Livku in Ivanu Strnadu

4.11.2023 | 11:30

Jože Livk s priznanjem KS, med županom in predsednikom KS (Foto: P. P.)

Šentjanž - V šentjanški krajevni skupnosti so ob nedavnem krajevnem prazniku izrazili veselje nad zadnjimi pridobitvami. Mednje spada izgradnja poslovilne vežice na Velikem Cirniku, pri čemer so lepo uredili okolico in vaško središče. Razširili in asfaltirali so tudi klanec na cesti Brunk – Kocutna ter porušili hišo na začetku Podboršta, kar je omogočilo razširitev ceste, ureditev odvodnjavanja, s to pridobitvijo pa se je povečala prometna varnost na tej prometni cesti.

Kot je povedal predsednik sveta KS Šentjanž Boštjan Repovž, je od letošnjega proračuna v vrednosti blizu 134.000 evrov približno 87 tisočakov namenjenih za urejanje cestne infrastrukture, za zimsko službo, košnjo brežin in tekoče vzdrževanje cest. Postavljena je bila odbojna ograja na Kladju in Gabrski Gori, urejeno je odvodnjavanje v zaselku Češnjice in izvedeni dve globinski sanaciji dveh usadov z asfaltiranjem na Svinjskem, košnja bankin in obsekovanje vejevja in grmičevja na posameznih delih cest.

Neurja so povzročila veliko škode na makadamskih cestah, najbolj v Rovine in proti Rupi, je povedal predsednik KS. Mesec dni pred neurjem je Vodno gospodarstvo Novo mesto uredilo Radvanjski potok ter na pobudo KS na nekaterih mestih s kamnitimi zloženkami utrdilo bankine in uredilo cestišče, vendar je neurje na celotni dolžini odneslo navožen gramoz.

VZDRŽUJEJO 65 KM JAVNIH POTI

Omeniti velja, da KS Šentjanž vzdržuje približno 65 km javnih poti. »Ko sem pred štirimi leti prevzel vodenje sveta KS Šentjanž, je bil kvadratni meter asfalta 9,89 evra, priprava cestišča pa približno 11 evra, danes je kvadratni meter asfalta približno dvakrat dražji, priprava, torej globinska sanacija in fini planum, pa skoraj trikrat dražji. Povečanje proračunskih sredstev niti približno ne sledi cenam izvedbenih del, tako da nikakor ne moremo slediti vsem potrebam po rednem vzdrževanju javnih poti. Trudimo se, smo vztrajni in v nekaterih pogajanjih zelo uspešni. Priznati pa moram, da smo tudi neuspešni. Tako že 40 let čakamo na novo igrišče pri OŠ šoli Milana Majcna v Šentjanžu,« je razočaran Repovž, ker nič ne kaže, da se bo kaj spremenilo.

Je pa predsednik KS vesel, da so krajani lani z glasovanjem množično podprli v participativnem proračunu Občine Sevnica dva projekta: postavitev usmerjevalnih tabel in prenovo spletne strani Šentjanž.si ter pobudo za nove prostore Društva vinogradnikov Šentjanž; za vsakega so dobili po 10.000 evrov.

V KS so v izvajanju še nekateri projekti: sanacija opornega zidu na pokopališču na Kalu, urejanje vodooskrbe v KS, dokončanje javne razsvetljave v Češnjicah, umeščanje in projektiranje rastlinske čistilne naprave in urejanje ekoloških otokov. V načrtu je še sanacija plazišča zemljine v Bržanah, ureditev vodooskrbe na Dobovcu ter razširitev ceste do pokopališča in vodovodni ter komunikacijski vod do zgradbe šole na Kalu. Krajani predlagajo v letu 2024 še asfaltiranje ceste v Murnicah, izdelavo odvodnjavanja na cesti v Breško in v Orehovici ter postopno urejanje cestišča do hiše Leskovec v Podborštu 10 in v Rupo.

Številne zbrane domačine in goste v športni dvorani OŠ Milana Majcna je nagovoril in jim čestital za praznik tudi sevniški župan Srečko Ocvirk in nato skupaj s predsednikom Repovžem izročil letošnji priznanji KS zaslužnima krajanoma Jožetu Livku in Ivanu Strnadu (zaradi bolezni slednjega je priznanje prevzela svakinja).

Pester kulturni program je sprva posrečeno vodil učenec OŠ Milana Majcna, zatem pa učiteljica Jožica Pelko, ki je občuteno spomnila na 29. oktober 1941, ko sta v Murncah v neenakem junaškem boju padla narodni heroj Milan Majcen in njegov bratranec Janči Mevželj. Nemci so ju zaradi junaštva pokopali z vojaškimi častmi. V spomin na ta legendarni boj praznujejo v Šentjanžu praznik. Tudi letos je Turistično društvo Šentjanž pripravilo pohod po poteh Milana Majcna, na slovesnosti pa je bil slavnostni govornik Srečko Ocvirk, ki je spregovoril o pomenu tega in podobnih bojev za slovenski narod. Kulturni program na osrednji slovesnosti v Šentjanžu so oblikovali učenci OŠ in pevci Šentjanški jurjevalci. Za prijetno druženje po prireditvi so poskrbele članice Aktiva kmečkih žena Budna vas in člani Društva vinogradnikov Šentjanž.

P. P.

