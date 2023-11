Nek naj bi v omrežje ponovno vključili sredi meseca

4.11.2023 | 10:00

Vnos novega cevovoda v zadrževalni hram (Foto: NEK)

Krško - V Nuklearni elektrarni Krško (Nek), ki od 5. oktobra stoji zaradi puščanja cevi v primarnem sistemu, je bil počitniško-praznični teden delaven. Izvedli so vrsto del, med drugim so pripravili dva nova dela cevovodov ter ju začeli variti na priključke reaktorske posode. Ponovno vključitev v elektroenergetsko omrežje načrtujejo sredi novembra.

Po ugotovitvi puščanja na cevovodu ene od linij priključnega sistema primarnega kroga so se v Neku odločili v celoti zamenjati segment cevovoda - od priključitve na reaktorsko posodo do prvega ventila. Hkrati so za varno dolgoročno in čimprejšnje ponovno obratovanje sprejeli odločitev, da bodo v enakem obsegu zamenjali tudi cevovod na drugi liniji sistema.

V preteklih dneh so že odstranili oba dela cevovoda ter se pripravili na vgradnjo novih. Na modelih jaška, ki po velikosti in razporeditvi ustreza prostoru ob reaktorski posodi, in novega cevovoda se je ob tem nadaljevalo usposabljanje varilcev in pripravljavcev cevi. "Naš cilj in prioriteta so kakovostno izvedena dela skladno z najvišjimi standardi ter čim prejšnji ponovni zagon elektrarne," so na svojih spletnih straneh pojasnili v Neku.

Dva nova dela cevovodov so v začetku tedna že vnesli v zadrževalni hram ter postavili na lokacijo. Nato se je začelo njuno varjenje na priključke rektorske posode, kar je bil eden najzahtevnejših delov projekta, saj je delo potekalo v zelo zahtevnih razmerah omejenega prostora in uporabe popolne zaščitne opreme.

Po uspešno opravljenih radiografskih, ultrazvočnih, penetrantskih in vizualnih pregledih so se začela dela na drugi strani cevovoda v tako imenovanih sobah z ventili. Nova cevovoda je namreč treba natančno namestiti na liniji, ju zavariti in preveriti kakovost zvarov z neporušnimi preiskavami. Ta dela naj bi bila končana konec tedna, so še zapisali v Neku, kjer sinhronizacijo generatorja z elektroenergetskim omrežjem načrtujejo sredi novembra.

M. K.