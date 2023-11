Ukradli telico in zajce; žepe si je polnil 81-letnik; incident v Bršljinu in pretep na Trdinovi

3.11.2023 | 14:15

Simbolna slika (Foto: arhiv; M24)

Včeraj zjutraj so krški policisti opravili ogled kraja vloma v Zabukovju pri Raki, kjer so storilci ponoči iz zajčnika odnesli sedemnajst zajcev. Lastnik naj bi bil oškodovan za okoli štiristo evrov, danes sporočajo s PU Novo mesto.

Policisti iz Dolenjskih Toplic pa so se dopoldne oglasili pri kmetu v Vrhu pri Hinjah, ki je prijavil izginotje okoli štiristo kilogramov težke telice, stari dve leti. Pogrešal jo je že nekaj dni, a je domneval, da je nekako uspela pobegniti iz ograjenega pašnika. Po nekajdnevnem iskanju je ostala samo še možnost, da so jo ukradli. Oškodovali so ga za okoli tisoč evrov.

Na bankomatu pozabil denar

Občan je zvečer, nekaj pred sedmo uro, na bankomatu v Dolenjskih Toplicah dvignil 50 evrov, se zaklepetal v družbi in jih pozabil vzeti. Po nekaj minutah so se vrnili nazaj, denarja pa tam ni več bilo. Policisti preiskujejo možnost, da jih je nekdo opazoval in izkoristil priložnost (kar nakazuje na kaznivo dejanje zatajitve, pravijo na PU).

Hišna preiskava v Brezju

Novomeški policisti so na podlagi odredbe sodišča opravili hišno preiskavo pri 45-letniku v Brezju. Zasegli so mu kovinski boksar in uvedli postopek o prekršku zaradi kršitve zakona o orožju. Pri hišni preiskavi so našli še tri registrske tablice vozil, ki jim ni vedel povedati izvora – tablice bodo poslali na pristojno upravno enoto.

Prometna varnost

Policisti so včeraj obravnavali dve prometni nesreči z lahkimi telesnimi poškodbami ter pet z materialno škodo. Novomeški policisti so zvečer na Ljubljanski cesti zasegli osebni avtomobil 54-letnemu vozniku iz okolice Ivančne Gorice, ker so pri kontroli prometa ugotovili, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja.

Nekaj po poldrugi popoldne je na Ljubljanski cesti v Novem mestu, pri odcepu za Ždinjo vas, zaradi prevelike hitrosti zletel s ceste 16-letni motorist. Trčil je v drog javne razsvetljave in se pri tem lažje poškodoval. Prisotnosti alkohola policisti niso ugotovili, so pa uvedli postopek o prekršku, ker je na javni cesti vozil motor, ki tja ni sodil (kros motor).

Nekaj po sedmi zvečer je 48-letni voznik osebnega avtomobila s prikolico pri Krškem neprevidno prehiteval tovorno vozilo s polpriklopnikom, saj ni imel dovolj prostora za varnost vključitev nazaj na svoj vozni pas (prehitevanje v škarje). Nasproti je v tistem času pravilno pripeljal 37-letni voznik, ki se kljub zaviranju in umikanju v desno ni mogel ogniti trčenju. Zaviral in umikal se je tudi 37-letni voznik tovornjaka, da bi preprečil čelno trčenje obeh avtomobilov. Prišlo je do trka, v katerem se je lažje poškodoval 37-letni voznik osebnega avtomobila, ki je pravilno vozil po svoji strani ceste. Zaradi nevarnega prehitevanja so povzročitelju napisali plačilni nalog.

Žepe si je polnil 81-letnik

V Novem mestu so obravnavali 81-letnika, ki je v trgovini v žepe nadeval nekaj izdelkov, pri blagajni pa jih je nekaj plačal, nekaj pa pozabil vzeti ven. Ko je to opazila varnostnica, ga je na to opozorila, a se 81-letnik ni pustil zmotiti, nanjo zavpil in odrinil ter se namenil ven iz trgovine. Varnostnica mu je to preprečevala, a jo je odrinil in se odpeljal. Policisti so ga kmalu zatem našli na domu. Zaradi kršitve zakona o zasebnem varovanju bodo zanj uvedli postopek o prekršku.

Zmerjanje v cvetličarni

Na Glavnem trgu v Novem mestu so imeli v cvetličarni težave s stranko, ki ni bila zadovoljna z naročenimi rožami. Ker je 19-letnica iz okolice Brezja po mnenju policistov s svojim zmerjanjem prekoračila meje, so ji napisali plačilni nalog zaradi kršitve zakona o javnem redu in miru.

Vpletli so se po nesreči

V Sevnici sta nekaj pred četrto popoldne trčila dva osebna avtomobila. Nastala je manjša materialna škoda in voznika, stara 24 in 54 let sta se namenila izpolniti evropsko poročilo, ko so se v dogajanje vmešali trije neznanci, ki so dogodek očitno prej opazovali. Niso jima pustili, da bi se dogovorila, še več, 54-letni voznik jih je skupil, saj ga je eden od trojice udaril po obrazu. Pred prihodom policistov so se razbežali in jih še iščejo. Policisti so potem opravili še preizkus alkoholiziranosti udeležencev prometne nesreče, a prisotnosti alkohola niso ugotovili. Oba sta tudi imela veljavno vozniško dovoljenje.

Incident na postaji v Bršljinu

Policist s službenim psom in novomeška patrulja so se popoldne odzvali na klic na številko policije 113 iz železniške postaje v Bršljinu. Tam naj bi 21-letnik iz okolice Novega mesta domnevno poškropil 16-letnika z dražečim sprejem, ga zmerjal, nato pa po neuspelem poskusu, da bi ga vpletel v pretep, odrinil, da je padel po tleh. Policiste sta oba počakala na kraju, okoliščine dogodka še preiskujejo. 21-letnika so sicer že večkrat obravnavali za premoženjska kazniva dejanja, prekrške javnega reda in cestno prometno prekrške.

Pretep na Trdinovi

Šentjernejski policisti preiskujejo pretep, ki se je zgodila na Trdinovi cesti. Tam naj bi se trije (44 letnik in njegova 25- in 18-letna sinova) fizično spravili na sosede. Vsaj dva, 21-letnica in 21-letnik, sta imela vidne poškodbe, ena od oškodovank jo je odnesla brez vidnih poškodb. Stopnjo poškodb bodo ugotovili po zdravniškem pregledu, od tega pa bo tudi odvisno ali bodo policisti kršitelje kazensko ovadili ali jim napisali plačilne naloge zaradi kršitve javnega reda in miru.

Migranti

Na območju policijske uprave Novo mesto so policisti včeraj obravnavali 183 tujih državljanov, ki niso izpolnjevali pogojev za bivanje na območju Slovenije. Pretežni del so obravnavali na območju Posavja (Dobova, Rigonce, Jesenice na Dolenjskem, Kapele, Rakovec), 24 pa v Beli krajini (Vinica, Drenovec, Dolenjci).

Policisti so sicer včeraj na številko 113 prejeli skupno 237 klicev, od tega je bilo 72 dogodkov takšnih, ki so zahtevali posredovanje policije.

M. K.

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 2d nazaj 3 (3) (0) (3)(0) Oceni delec 10 različnih primerov in v zagotovo šestih primerih so akterji zelo svojevrstni prebivalci. Ampak ta statistika se uradno ne sme voditi in vse je v najlepšem redu. Dokler ne bo nekoč v obraz udarjen ali s solzivcem poškropljen bolj nor od njih in napravil masaker. Potem se bomo čudili od kod takšna agresija? Preglej samo prijavljene komentatorje