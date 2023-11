Škocjan in Deželna banka: Še jo plačujejo

3.11.2023 | 18:30

Viktor Matko (Foto: L. M.)

Škocjan - »Nikjer v Slovenije se ne plačujejo banke, samo v občini Škocjan. Stališče upravnega odbora Društva upokojencev Škocjan je, da banka tu ostane, a ne, da jo plačujemo,« je bil jasen svetnik Viktor Matko (DU), ko je na zadnji občinski seji pojasnjeval svoj glas proti predlogu občine, da iz občinskega proračuna še letos sofinancirajo bančno poslovalnico Deželne banke Slovenije (DBS) v Škocjanu.

Bil je eden izmed treh, saj sta o tem predlogu rdeči karton dvignila samo še Stanislav Antič (SLS) in Ana Colnar (SDS). Zadnja je spomnila, da z banke niso prejeli nobene pisne zaveze, da bo ta v Škocjanu potem ostala še pet let, kar so želeli že prej, tako da nekih zagotovil ni.

Svetniki kljub pomislekom sklenili, da bodo Deželno banko Slovenije še sofinancirali, a le do konca letošnjega leta – Dobrih 28 tisočakov iz proračuna – Bo banka ostala in bo rentabilna?

L. Markelj