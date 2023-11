Krka vpisala peti poraz

3.11.2023 | 08:00

Foto: Liga ABA

Podgorica - Košarkarji novomeške Krke so v 6. krogu lige Aba v gosteh izgubili proti Studentskemu centru s 70:84 (18:16, 35:35, 54:64).

* Dvorana Morača, gledalcev 200, sodniki: Jovčić, Stefanović, Milojević (vsi Srbija).

* Studentski centar: Bogavac 5, Pavlićević 3, Baćović 8 (4:5), Ivšić 7 (1:1), Dawkins 8, Drobnjak 12 (3:3), Drežnjak 11 (2:2), Kamenjaš 21 (8:8), Kapusta 6, Mirković 3 (1:2).

* Krka: Stergar 6, Bačvić 2, Cerkvenik 13, Cousins 6 (2:2), Jurković 7 (1:1), Špan 15 (2:4), Škedelj 5, Radovanović 7, Macura 9 (1:2).

* Prosti meti: Studentski centar 19:21, Krka 6:9.

* Met za tri točke: Studentski centar 7:24 (Dawkins 2, Bogavac, Pavlićević, Drobnjak, Drežnjak, Kamenjaš), Krka 8:22 (Cerkvenik 3, Špan 3, Škedelj, Radovanović).

* Osebne napake: Studentski centar 19, Krka 20.

* Pet osebnih: Macura (39.).

Strateg Krke Gašper Okorn je pred gostovanjem v Črni Gori opozarjal, da jih čaka ekipa, pri kateri je težko napovedati, kdo je najbolj nevaren, vendarle pa je iz ekipe Andreja Žaklja izpostavil centra Kenana Kamenjaša. Prav ta je tudi opravil glavni del posla ob četrti zmagi domače ekipe v sezoni. Ta je do nje prišla po prevladi v drugem polčasu. Krka, ki je bila v prvem polčasu povsem enakovredna, pa je vpisala peti poraz.

Ekipi sta v prvem polčasu pokazali izenačeno igro, v kateri razlika med njima nikoli ni znašala več kot tri točke. So pa domači, sicer zmagovalci superpokala tega tekmovanja, ta niz presekali kmalu v tretji četrtini, ko so povedli za pet točk in po Krkini minuti odmora že za sedem in tudi 12.

V zadnjih deset minut so Dolenjci vstopili z -10, po nekaj zgrešenih metih in napakah pa so bili osem minut pred koncem že 14 točk za tekmeci. Podobno prednost so gostitelji nato držali, jo na trenutke tudi povečali, tako da je bilo že približno pet minut pred koncem jasno, da bo zmaga ostala doma.

Pri domačih je Kamenjaš dosegel 21 točk in zbral osem skokov, pri gostih je bil s 15 točkami in osmimi podajamo najbolj razpoložen Jan Špan.

Izjavi po tekmi:

Gašper Okorn, trener Krke: »Čestitam SC Derbyju in trenerju Žaklju za zasluženo zmago. Prvi polčas smo odigrali solidno, bi pa po njem morali voditi z občutnejšo prednostjo, saj nismo izkoristili njihove slabe igre, v katero smo jih uspeli prisiliti. Že v prvem polčasu se je nakazoval naš problem, ki je v tretji četrtini eskaliral, in sicer kontrola skoka. Nismo znali več odgovoriti na njihovo vedno večjo agresivnost in v nekem trenutku smo tako popustili, da se nismo mogli več vrniti v igro.«

Andrej Žakelj, trener SC Derbyja: »Fantom čestitam za zmago. Cilj je bila zmaga in to smo tudi dosegli. S prvim polčasom in nekaterimi deli četrte četrtine ne morem biti zadovoljen, a za nas je bila to težka tekma. Bili smo pod pritiskom, kar se je poznalo pri igralcih na začetku tekme, predvsem v napadu, v obrambi pa moramo še veliko delati. Nekatere stvari mi niso bile všeč, ne gre za to, da ni bilo želje, a potreben je fokus je, določena pravila je treba spoštovati. V drugem polčasu smo bili bolj energični in zato je prišel rezultat.«

Krkaši, ki imajo v ABA ligi zmago in pet porazov, bodo naslednjo tekmo odigrali v ponedeljek, 13. 11, ko v Novo mesto prihaja zagrebška Cibona.



Pred tem bodo odigrali še dve tekmi v ligi Nova KBM, in sicer v nedeljo, 5. 11., ob 18.00 domačo tekmo s Podčetrtkom, v četrtek, 9. 11., pa bodo gostovali pri Rogaški.

STA; M. K.

