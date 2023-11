Stanovanjska politika: Občina kupuje Zarjina stanovanja

3.11.2023 | 11:00

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Novo mesto - Na oktobrski seji je novomeški občinski svet dal soglasje k predpogodbi in prodajni pogodbi za nakup nepremičnin, ki so v lasti družbe Zarja. Občina naj bi tako postopoma od Zarje v treh letih odkupila 58 stanovanj, ki so navadno namenjena neprofitnemu najemu, in jih prenesla na svoj javni stanovanjski sklad. Odločitev ne posega v položaj stanovalcev oziroma je zanje celo ugodna.

Novomeška občina bo do maja 2025 od stanovanjskega podjetja Zarja odkupila 58 neprofitnih stanovanj – Vse skupaj za približno 2,4 milijona evrov – Odločitev ne vpliva na položaj stanovalcev, celo izboljšuje ga

I. V.