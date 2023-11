FOTO: Svastike na praznik - vandali oskrunili kip talca in spomenik NOB

1.11.2023 | 18:30

Oskrunjeni kip Sava Kladnika (več fotografij spodaj v fotogaleriji)

Svastike in napise na spomeniku NOB so začasno prekrili s papirjem.

Sevnica - Policija v Sevnici od zgodnjih jutranjih ur raziskuje primer sramotnega vandalizma. Mazači so oskrunili kip talca Sava Kladnika ter spomenik NOB na Trgu svobode.

Kip Sava Kladnika, talca, ki so ga med drugo svetovno vojno ustrelili nemški okupatorji in po katerem se imenuje največja osnovna šola v sevniški občini, so vandali ponoči premazali in nanj narisali svastiko. Ikebano in svečo, ki so ju pred kip spoštljivo postavili pred današnjim dnevom spomina na mrtve, pa so vrgli čez ograjo.

Z rdečkasto-oranžnim sprejem so onečastili tudi osrednji sevniški spomenik NOB na Trgu svobode. Napise so (verjetno policisti) začasno prekrili s papirjem, vsaj šest narisanih svastik so skušali tudi zbrisati, kar jim v času našega obiska trga (še) ni povsem uspelo.

Delo vandalov bodo jutri temeljito počistili komunalni delavci, policija pa bo medtem natančno pregledala video posnetke vseh kamer v bližini obeh incidentov.

P. Perc

