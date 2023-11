Na ogled dela Marka Okorna - Prvo samostojno razstavo je imel v ordinaciji družinske zdravnice

1.11.2023 | 11:30

Marko Okorn in njegov prvi mentor Anton Zgonec

Sevnica - Do 4. novembra je v prostorih Knjižnice Sevnica na ogled slikarska razstava Marka Okorna, ki je v letošnjem oktobru dopolnil 80 let. »Odločil sem se, da za svojo okroglo obletnico namesto ’fešte’ pripravim samostojno razstavo z 31 slikami, po načelu manj je več. Med njimi je najstarejša konjiček s prve skupinske razstave v Lekosovi galeriji Ana na Glavnem trgu v Sevnici. To je edina slika v gvaš tehniki, ostalo so olja na platnu,« pripoveduje Okorn. Motive za ustvarjanje najde predvsem v naravi, pokrajini, pogosto upodablja tudi rože, tihožitja.

Ko se je po delu na SŽ, kjer je bil prometnik, upokojil, se je kmalu, že v študijskem letu 2007/2008, vključil v slikarski krožek sevniškega društva Univerza za tretje življenjsko obdobje, ki ga je vodi likovni pedagog Anton Zgonec. S prvimi slikarskimi deli se je nato začel predstavljati na skupinskih razstavah. V prijetnem spominu mu ostaja prvo sodelovanje na likovni koloniji v Krmelju, na pobudo Rudija Stoparja pa se je pred dvema letoma začel udeleževati Forme vive v Makolah. Sodeluje tudi na likovnih shodih v Sevnici, ki jih organizira Stopar. Hvaležen je za nasvete tudi slikarki Jerci Šantej, ki je vodila nekaj likovnih kolonij Ar(s)pekta na sevniškem gradu, na katerih je sodeloval tudi Okorn in pridobival nova znanja ter izkušnje, da je sprejel izzive tudi za samostojne razstave. Poudarja pa, da je kritični prvi ocenjevalec njegovih slikarskih del soproga Nevenka, ki ima smisel za lepo. Z njo sta pogosto na kulturnih dogodkih. Marko ostaja realist po slikarskem izrazu in v življenju.

RAZSTAVO SI JE OGLEDAL TUDI MENTOR ZGONEC

Marko Okorn

Seveda je bil Okorn zelo vesel, da si je njegovo letošnjo razstavo prišel ogledat njegov prvi mentor pri likovni sekciji U3 Sevnica Anton Zgonec. »Ko se je Marko pridružil naši likovni skupini, ki je takrat delovala še v 'savski' šoli (lokalno poimenovanje za edino srednjo šolo ob Savi, op. p.), sem imel pomislek glede njegove barvne skale. Nisem vedel, ali se mu ni posrečila neka intonacija barv, ali je to njegova. In spoznal sem, da je bila tista hladna barvna skala njegova. Tako sem ga glede barv pustil pri miru. Sprva sem mu še svetoval, naj naredi malo bolj toplo zeleno z rumeno, a je ostal pri hladni zeleni barvi in amen,« je pojasnil Zgonec, kakšni so bili njuni začetki sodelovanja. Dodal je, da so pri slušateljih poizkusili tudi z abstrakcijo, a sta se zanjo odločila le dve, ostali so ostali pri slikarskem realizmu.

Prvo samostojno razstavo je imel v ordinaciji sevniške družinske zdravnice, žal že pokojne Ane Slapšak, ki je imela posluh za umetnost in so bile stene njene ordinacije vedno nekakšna galerija v malem. Okornove slike so bile všeč tudi tedanji direktorici sevniške knjižnice Idi Tušar, zato ga je povabila še na gostovanje v knjižnico. Tokratna razstava Marka Okorna je že peta v tej kulturni ustanovi. Z razstavami se je oddolžil tudi svoji radeški občini, kjer je še vedno s srcem, čeprav ima že pol stoletja družinsko hišo, v kateri si je uredil tudi atelje, v Sevnici.

P. P.

