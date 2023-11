V Novem mestu naložba za okrepitev turistične prepoznavnosti Trške gore

1.11.2023 | 13:00

Trška gora (Foto: MONM)

Novo mesto - Mestna občina Novo mesto se je lotila naložbe, s katero želi okrepiti turistično prepoznavnost tamkajšnje Trške gore z bogato naravno in kulturno dediščino, s številnimi vinogradi, zidanicami in zidaniškim turizmom. Projekt je skupaj z davkom vreden 350.000 evrov.

Občina bo za naložbo dobila nekaj več kot 180.000 evrov evropske denarne podpore, in sicer iz sklada za okrevanje, sama pa bo prispevala nekaj manj kot 170.000 evrov.

V okviru projekta Vstopna točka Trška gora bodo uredili osrednjo terensko vstopno in tudi digitalno točko za prihod turistov na območje Trške gore.

Pod Trško goro bodo uredili parkirišče za turistične avtobuse in osebna vozila, za "trajnostni dostop do ene najbolj znamenitih vinskih goric v Sloveniji" pa bo občina kupila deset električnih koles in postavila kolesarnico z nadstreškom. Ta bo imela tudi servisni kotiček in električni priključek.

Ob parkirišču bodo uredili park. Obiskovalce bo od vstopne točke proti območju Trške gore vodila slabega pol kilometra dolga sprehajalna pot. Na vstopni točki bodo namestili interaktivni informacijski zaslon, ki bo združeval informacije o celotni tamkajšnji turistični ponudbi, po pobočju Trške gore pa bodo postavili usmerjevalne in informacijske table. Vzpostavili bodo še spletno stran Visit Trška gora z vsemi potrebnimi informacijami o krajevni turistični in gostinski ponudbi.

Gre sicer za območje Trške gore pri Novem mestu s 365 metri nadmorske višine. Za to vinsko gorico, ki je tudi priljubljena pohodniška točka, so značilne razpršeno razporejene zidanice. Zadnja leta so dobro obiskane turistične t. i. Odprte zidanice, znan je tudi Pohod po Slakovi poti, ki so ga trškogorski vinogradniki v spomin na harmonikarja in dolenjskega rojaka Lojzeta Slaka letos pripravili desetič zapovrstjo.

"Raznolikost turističnih produktov na Trški gori, ki so sicer njena primerjalna prednost, bo z vstopno točko združena na enem mestu, potencialnemu turistu bo omogočala enostaven pregled ponudbe, centralni informacijski center pa bo obiskovalca usmeril v različne dejavnosti glede na njegova pričakovanja," so zapisali na novomeški občini.

Pogodbo za izvedbo projekta so podpisali nedavno. Končali ga bodo konec oktobra 2025.

M. K.

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 27m nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni miha Neb bi blo švoh če bi tut na tej trškogorski cerkvi gor naredili razgledno ploščad. pa po mojem bi bilo tut dober da se gor okol cerkve poveča in asfaltira parkirišče, ker mi farani tažko gor parkiramo, pa tut v blatu se ne spodobi parkirat pol pa z umazanimi čevlji stopi v cerkev tut ni ravno zgledno. Preglej samo prijavljene komentatorje