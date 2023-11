FOTO: Ne le voda, tudi veter

31.10.2023 | 18:40

Meteorna voda je ogrožala hišo v Dobovi in se prelivala v kletne prostore. Gasilci so vodo izčrpali stran od objekta. (Foto, tudi spodaj v fotogaleriji: PGD Gabrje)

Danes zjutraj ob 8.20 so v Ulici 15. aprila v Dobovi, občina Brežice, gasilci PGD Gabrje prečrpali meteorne vode iz kletnih prostorov in okolice stanovanjskega objekta. Vse skupaj so morali ponoviti tudi kmalu po 10. uri.

Močan veter

Ob 15.03 so posredovali gasilci PGD Loče v naselju Loče, občina Brežice, kjer so po posledicah močnega neurja pokrili s folijo del odkrite strehe na gospodarskem objektu.

Kolpa grozila

Ob 15.41 je v Učakovcih, občina Črnomelj, narasla voda reke Kolpe ogrožala stanovanjski objekt. Gasilci PGD Učakovci-Vukovci so objekt zavarovali s protipoplavnimi vrečami.

M. K.

