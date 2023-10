FOTO: Padavine težave povzročile tudi v naši regiji; Kolpa prestopila bregove

31.10.2023 | 15:00

Foto: Občina Osilnica

Fotografije v fotogaleriji: FB Poljanska dolina ob Kolpi

Kočevje/Osilnica - Padavine so nekaj nevšečnosti povzročile tudi v občini Kočevje, kjer je meteorna in podtalna voda poplavila več kot 20 objektov. Gasilci, ki so iz poplavljenih kleti črpali vodo in nameščali protipoplavne vreče, so z intervencijami na terenu po večini že zaključili, je potrdil vodja civilne zaščite Kočevje Igor Kalinič.

Gasilske enote vseeno ostajajo v visokem stanju pripravljenosti. Na teren se bodo zopet vključile, če bi reka Rinža prestopila bregove in bi bila ob tem potrebna morebitna dodatna zaščita s protipoplavnimi vrečami, je dodal Kalinič. Sicer ocenjuje, da je to malo verjetno.

Po podatkih uprave za zaščito in reševanje sta bili dve intervenciji zaradi močnega dežja danes zabeleženi tudi v občini Osilnica. Gasilci PGD Osilnica so črpali vodo iz zalite kleti, čistili prepuste in odmaševali obcestne odtoke. Varujejo tudi plaz, ki se je sprožil nad stanovanjsko hišo.

Narasla reka Kolpa

Kolpa je danes zjutraj v zgornjem toku močno narasla, kar je posledica izrazitih padavin iz Kvarnerja proti vzhodni Sloveniji. Pretok se v zgornjem toku trenutno že umirja, tudi v srednjem toku se postopno naraščanje upočasnjuje, vendar na tem rečnem odseku Kolpa še poplavlja, je pojasnil hidrolog Agencije RS za okolje (Arso) Andrej Golob.

Kolpa poplavlja na območju pogostejših poplav. Visokovodni val se bo proti večeru in pa v noči na sredo gibal po reki navzdol, je pojasnil Golob. Dodal je, da se val ne bo bistveno povečeval, saj spodnji pritoki Kolpe niso tako narasli.

Razlivanje voda manjše težave povzroča tudi v notranjosti države. Po besedah Goloba se reka Ljubljanica razliva na območjih vsakoletnih poplav na Ljubljanskem barju, narašča pa tudi reka Krka in njeni pretoki, ki se bodo tekom noči razlili v manjšem obsegu.

Povečan je tudi pretok reke Drave na meji z Avstrijo. Ob tem pretoku se Drava vzdolž svojega toka že razliva, v naslednjih urah in pa tekom noči se bo začela razlivati tudi v spodnjem toku. Na tem območju se Drava sicer razlije v nekoliko širšem obsegu, vendar pri tem ne ogroža stanovanjskih objektov, je še pojasnil.

Obilne padavine so po besedah meteorologa z Arsa Anžeta Medveda danes sicer za nami. "Sedaj smo v pričakovanju prehoda vremenske fronte, ko bodo še nastale posamezne plohe in nevihte, ampak res tako burnega dogajanja, kot je bilo ponoči in zjutraj, pa vseeno ne pričakujemo več," je dejal.

Ponoči se bo vreme povsod umirilo in tudi delno razjasnilo. V sredo zjutraj lahko po nekaterih nižinah pričakujemo megleno jutro, nekaj več oblačnosti pa bo na zahodu, kajti še bo pihal vlažen jugozahodnik. Čez dan bo na zahodu oblačno, lahko rahlo dežuje. Predvsem proti vzhodu, severovzhodu pa bo nekaj več jasnine, zato bo tam tudi najlepše vreme, je še dodal Medved.

V noči na četrtek bodo na jugu nastale rahle padavine in do jutra že ponehale. Čez dan bo v vzhodnih krajih dokaj sončno, na zahodu pa povečini oblačno z rahlim dežjem. V četrtek zvečer se bodo padavine na zahodu okrepile, v noči na petek zajele vso Slovenijo ter v petek čez dan postopno oslabele in ponehale. Arso je za severozahod in jugozahod Slovenije izdal oranžno opozorilo.

STA; M. K.

