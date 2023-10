Pred nami je najbolj čarovniška noč v letu

31.10.2023 | 13:30

Fotografiji sta s sinočnje noči čarovnic v GD Ajdovec. Prispevek od tam najdete na Lokalno.si.

Ko otroci začnejo krompirjeve počitnice, že vemo, da je pred vrati najbolj čarovniška noč v letu. Številnim dogodkom ob današnjem 31. oktobru, noči čarovnic, se pridružijo takšni, ki jih brez počitnic najverjetneje ne bi bilo. V Sloveniji pa je ta dan postal tudi priložnost za družbeno odgovorne akcije.

Obeleževanje dneva se je v zadnjih treh desetletjih dodatno krepilo, ker je 31. oktober dan reformacije in dela prost dan. Prav tako smo prosti 1. novembra, ko je dan spomina na mrtve.

Na noč čarovnic od duhca iz jajčnega beljaka do buč z lasmi

Noč čarovnic daje prostor ustvarjalnemu preživljanju prostega časa na različnih področjih. V medijih se vrstijo objave receptov za slane in sladke jedi in različne pijače, ki jih lahko ponudimo na ta dan. Tiste, namenjene otrokom, so poimenovane z ljubkimi imeni, kakršno je denimo duhec, ki ga je mogoče narediti iz stepenega jajčnega beljaka. Pri jedeh in pijačah za odrasle pa bo treba imeti zaradi njihovega poimenovanja ali izgleda dober želodec tudi v prenesenem pomenu. Krvavi sok ni za vsakega, čeprav so v njem le sladke jagode.

Prav tako veliko idej čaka tiste, ki bodo izrezovali buče. Nekateri avtorji denimo predlagajo, da jih izrežejo tako, da bodo imele tudi zobe ali ušesa. Lahko jim dodajo dele žice, da bodo imele lase. Nekatere izrezane buče so lahko pravi umetniški izdelek. Da bi jim podaljšali obstojnost, je lahko v pomoč razpršilo WD-40.

Tudi za udeležbo na halloweenski zabavi uporabimo svojo domišljijo in se izognemo stroškom za drage kostume. Za pripravo v zadnjem hipu zadostuje že črn svinčnik za oči, da se naličimo v črno mačko, ali bela rjuha, da v hipu postanemo duh.

Nekaj manj kot 600 prebivalcev se piše Duh

V Sloveniji se 559 ljudi piše Duh, od tega največ oz. 221 v podravski statistični regiji. V državi je ta priimek po pogostnosti na 501. mestu, kažejo podatki republiškega statističnega urada. Prebivalcev s priimkom Strah je 282, največ v osrednjeslovenski regiji. Prebivalcev s priimkom Čar je medtem 61, od tega največ v goriški regiji.

Noč čarovnic, ki smo jo začeli v Sloveniji po osamosvojitvi prevzemati od zahodnoevropskih držav in ZDA, ima svoj izvor v keltskem prazniku samhain. Kelti so ga praznovali 1. novembra, ki se začne po nekdanjih predstavah že s predvečerom. Verjeli so, da mrtvi na ta dan poslednjič pridejo v svet živih.

Praznik je pri Angležih kasneje z nastopom krščanstva, ki so ga začeli prevzemati v 4. stoletju, prekril halloween, kar je skrajšana oblika za besedno zvezo all hallows' eve oz. v slovenskem prevodu predvečer dneva vseh svetnikov. V ZDA so ga prenesli prav angleški izseljenci.

