Nalivi še do zgodnjega popoldneva; reke naraščajo, najmočneje Kolpa

31.10.2023 | 08:45

Trenutna radarska slika padavin (ob 8.40)

Vremenska fronta z neurjem, ki je zgodaj zjutraj prešla zahodni del Slovenije, je prizadela območja regijskih centrov za obveščanje Nova Gorica, Koper in Postojna. Gasilci so izvajali protipoplavne ukrepe, črpali meteorno vodo iz objektov in odstranili podrto drevje. Skupno so zabeležili 13 dogodkov, od tega osem na obalnem območju.

Kot so zapisali na Centru za obveščanje RS, je zaradi obilnega deževja meteorna voda poplavila nekaj ulic, pritlične prostore hotela, gostinski lokal, prostore dostave trgovskega objekta ter gospodarski objekt. Ogrožala je tudi nekaj stanovanjskih objektov. Zaradi udara strele je zagorelo drevo. Močan veter pa je podrl nekaj dreves.

Sinoči nekaj pred 21. uro je v Piranu sirena javnega alarmiranja opozorila na nevarnost, zaradi visokega plimovanja in južnega vetra pa je morje zalilo nizko ležeče predele obale. Gasilci so pred Tartinijevim trgom postavili protipoplavno baražo in potopne črpalke. Zaradi plimovanja morja so sireno danes ponovno sprožili nekaj po 8. uri zjutraj.

Danes padavine v naši regiji

Kot poroča Agencija RS za okolje (Arso), se je v zgodnjih jutranjih urah pas intenzivnejših padavin vzpostavil v jugovzhodni Sloveniji. Tam bo še lahko vztrajal in se obnavljal v prihodnjih nekaj urah. Nove padavine so zajele tudi skrajni zahod in severozahod Slovenije.

Od začetka vremenskega dogodka je največ padavin padlo na Voglu, kjer so zabeležili 102 milimetrov padavin, v Tolminu (70 milimetrov), na Kaninu (62 milimetrov), na Sviščakih (61 milimetrov), v Bohinjski Češnjici (60 milimetrov), na letališču Portorož (58 milimetrov) in v Osilnici (52 milimetrov). Sava Bohinjka in Soča v zgornjem toku sta ponoči ponovno narasli in se razlivata v manjšem obsegu, so na socialnem omrežju X zapisali na Arsu.

Danes se bodo tako občasno še pojavljali krajevni nalivi in močni sunki vetra, napovedujejo na Arsu, kjer so sicer zaradi nalivov izdali oranžno opozorilo za severozahodno in jugovzhodno Slovenijo. Deževalo bo predvidoma še do zgodnjega popoldneva.

Kakšno vreme lahko pričakujemo v naslednjih dneh?

Jutri bo povečini sončno, po nižinah bo zjutraj in deloma dopoldne marsikje megleno. Popoldne se bo od jugozahoda oblačnost povečala in na Primorskem ter Notranjskem že lahko rahlo dežuje. Jutranje temperature bodo od 2 do 6, v alpskih dolinah malo pod 0, ob morju okoli 10, najvišje dnevne od 11 do 16, na Primorskem okoli 18 °C.

V noči na četrtek bodo rahle padavine prehodno zajelo vso Slovenijo in do jutra na vzhodu že ponehale. Čez dan bo v vzhodnih krajih dokaj sončno, na zahodu pa povečini oblačno z rahlim dežjem. Spet bo pihal jugozahodni veter. Zvečer se bodo padavine na zahodu okrepile, v noči na petek zajele vso Slovenijo ter v petek čez dan postopno oslabele in ponehale.

Dodano ob 10.50:



Reke v večjem delu države naraščajo

Reke v večjem delu države naraščajo. Najmočneje narašča reka Kolpa. Vodnatost rek je velika, le v severovzhodni Sloveniji mala do srednja in ustaljena. Sava Bohinjka se v srednjem in spodnjem toku razliva na običajnih območjih, navaja Agencija RS za okolje (Arso).

Po napovedih hidrologov bodo reke danes do večera v večjem delu države še naraščale. V severozahodni Sloveniji se bodo reke ponovno pričele razlivati, reka Kolpa pa lahko v zgornjem in srednjem toku poplavi na območjih pogostih poplav.

Ob močnejših nalivih bodo sredi dneva razlivanja vodotokov možna tudi drugod, predvsem v zahodni in južni Sloveniji. Verjetne so poplave padavinske in zaledne vode. Ljubljanica se bo danes začela razlivati na območjih vsakoletnih poplav, reka Sava pa v srednjem toku na najbolj izpostavljenih območjih.

Popoldan in v noči na sredo bo naraščala tudi Krka s pritoki, ki se prav tako lahko razlijejo na območjih vsakoletnih poplav.

Popoldan se bo postopoma povečeval pretok Drave, ki bo na meji z Avstrijo dosegel okoli 1100 kubičnih metrov na sekundo. Drava se bo razlivala vzdolž celotnega toka, poplavljene površine v spodnjem toku se bodo v noči na sredo povečevale. V sredo zjutraj se bo pretok Drave začel počasi zmanjševati. Tudi sicer se bo vodnatost rek v sredo povečini zmanjševala.

Danes do 12. ure se bo morje razlivalo na nižjih delih obale v višini okoli 20 centimetrov. Gladina morja bo ponovno povišana danes med 21. uro in polnočjo ter v sredo med 8. in 12. uro. V tem času se bo morje na nižjih delih obale razlivalo v višini do 10 centimetrov.

STA; M. K.