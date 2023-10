Z novembrom plačljivo polnjenje električnih vozil

31.10.2023 | 17:00

Polnilnica na parkirišču P+R pri Vipapu (Foto: MO Krško)

Krško - V Krškem so občinske polnilnice predali v upravljanje novemu upravljavcu, sistemu MOON charge. Od 1. novembra 2023 bo polnjenje vozil na javnih parkirnih površinah, kjer so nameščene polnilnice za električna vozila, in sicer na Cankarjevi ulici 1a in na Tovarniški ulici 14 v Krškem, plačljivo. V času prvih 180 minut polnjenja je nadomestilo določeno v višini 0,2869 €/kWh brez DDV oz. v višini 0,35 €/kWh z DDV. Za vsako minuto polnjenja nad 180 minut se poleg osnovne cene zaračunava še dodatek v višini 0,0205 €/min brez DDV oz. 0,0250 €/min z DDV, so sporočili z MO Krško.

Za uporabo polnilnice uporabniki potrebujejo kartico/aplikacijo katerega od ponudnikov, ki imajo sklenjeno pogodbo s krškim upravljavcem polnilnic MOON charge. Med njimi je več večjih domačih in tujih ponudnikov (MOONcharge, Gremo na elektriko, Megatel in ostali). Seznam ponudnikov, katerih uporabniki bodo lahko polnili na polnilnicah, je na voljo na https://www.vrhunskaemobilnost.si/moon-charge/. Kdor že ima aplikacijo/kartico enega teh ponudnikov, jo bo lahko uporabljal tudi na teh polnilnicah.

V bodoče bo omogočeno tudi plačevanje s pomočjo pametnega telefona in kreditne kartice brez registracije, še sporočajo s krške mestne občine.

M. K.