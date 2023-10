V Kolpi pogrešili osebo, izplavala sama; avto v drevo

30.10.2023 | 18:40

Fotografij današnjih posredovanj dežurnih služb nimamo, pričujoča s ceste mimo stadiona Portoval pa govori o današnjih predprazničnih zastojih po Novem mestu - povsod so stali v kolonah, so poročali tudi na FB PKD.

Ob 9.03 so v Vinici, občina Črnomelj, v reki Kolpi pogrešali osebo. Še pred prihodom gasilcev PGD Črnomelj je sama izplavala na obrežje. Na kraju so bili prisotni policisti. Pomoč gasilcev ni bila potrebna.

S ceste in v drevo

Ob 15.07 je na cesti Novo mesto - Stranska vas osebno vozilo zapeljalo s ceste in trčilo v drevo. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator in pomagali reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto, ki so na kraju oskrbeli v oznika in sopotnico ter ju prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Veja poškodovala streho

Ob 10.00 so v naselju Gorenje Mokro Polje, občina Šentjernej, gasilci PGD Mokro Polje in Šentjernej s folijo prekrili okoli 20 kvadratnih metrov poškodovanega ostrešja gospodarskega objekta, ki ga je poškodovala odlomljena veja drevesa.

Pomoč onemoglemu

Ob 12.46 so v ulici Pod goro v Krškem gasilci PGE Krško nudili pomoč reševalcem NMP Krško pri prenosu onemogle osebe.

Onesnažena cesta

Ob 9.43 je bilo na cesti Dolenja Stara vas - Škocjan razlito pogonsko gorivo. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Škocjan so razmastili in oprali okoli dva kilometra cestišča. Prometno signalizacijo so postavili dežurni delavci cestnega podjetja.

Ob 12.12 naj bi prišlo do onesnaženja cestišča tudi na relaciji Trebnje - Račje selo. Gasilci PGD Trebnje so pregledali območje, vendar njihova posredovanje ni bilo potrebno.

Uničili topovsko granato

Danes zjutraj okoli 8.00 ure so pirotehniki v gozdu pri Vavti vasi, občina Straža, odstranili in na varnem kraju uničili topovsko granato 75 mm, ostanek druge svetovne vojne.

M. K.