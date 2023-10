Oranžni alarm tudi za naše kraje

30.10.2023 | 16:40

Agencija RS za okolje (Arso) za danes zvečer do torka sredi dneva na širšem območju Julijskih Alp in njihovega predgorja napoveduje večjo količino padavin. Krajevni nalivi in močni sunki vetra se bodo pojavljali tudi drugod po Sloveniji, zato je agencija za torek za severozahodno in jugovzhodno Slovenijo izdala oranžno vremensko opozorilo.

V agenciji opozarjajo, da bo danes in v torek ponekod na širšem območju Julijskih Alp padlo tudi več kot 100 litrov dežja na kvadratni meter. Danes bo sicer deževalo predvsem na zahodu in jugu Slovenije, ponoči pa se bo dež razširil nad vso Slovenijo, so zapisali na spletni strani agencije.

V Geološkem zavodu Slovenije pa opozarjajo, da danes popoldan in v torek zaradi napovedanih povečanih količin padavin in predhodne namočenosti tal obstaja povečana nevarnost za nastanek novih zemeljskih plazov in reaktivacijo zemeljskih plazov, ki so nastali ob avgustovski ujmi, so sporočili.

Povečana verjetnost za nastanek zemeljskih plazov velja predvsem za severozahodno Slovenijo in se bo povečevala sorazmerno s količino padavin.

Prebivalce opozarjajo, naj bodo pozorni na dogajanje na plazovih in na pojavljanje sprememb na tleh, objektih ter pobočjih in upoštevajo navodila, ki jih je posredovala civilna zaščita, še posebej ob odrejeni evakuaciji.

Hidrološko stanje in napoved

Reke v severozahodni Sloveniji in na Notranjskem še ohranjajo veliko vodnatost. Drugod so reke srednje vodnate, v Pomurju pa malo vodnate. Pretoki rek se povsod počasi zmanjšujejo.

Reke na jugu in zahodu države že naraščajo. Zvečer se bo naraščanje rek v severozahodni Sloveniji, predvsem v zgornjem Posočju in v porečju Save Bohinjke, nadaljevalo. Ponoči bodo reke in hudourniški vodotoki ob krepitvi padavin močneje narasli. Verjetna so razlivanja vodotokov in poplavljanje padavinske vode. V drugem delu noči in zjutraj so razlivanja posameznih manjših rek možna tudi v drugih delih države.

Jutri bodo do velikih pretokov narasle reke v večjem delu države. Na izpostavljenih območjih se lahko razlijeta Kolpa in Sava v srednjem toku. Jutri čez dan se bo močno povečal tudi pretok Drave na vtoku v Slovenijo. Drava se bo razlivala vzdolž svojega toka, poplavljene površine v spodnjem toku se bodo do noči na sredo povečevale. V sredo bodo kraške reke na Notranjskem in Dolenjskem, Sava v spodnjem toku in Mura še zmerno naraščale.

Drugod se bo vodnatost rek zmanjševala.

M. K.