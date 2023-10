Mlinarjeva knjiga o Panićevih potovanjih

30.10.2023 | 14:30

Pogovor o knjigi, v kateri Rudi Mlinar (desno) predstavi zgodbo voznika Borisa Panića (levo), je vodil Drago Pirman.

Boris Panić in Rudi Mlinar

Nastopil je Mešani pevski zbor KD Franc Bogovič Dobova. (Vse foto: M. L.)

Brežice - Pisatelj Rudi Mlinar iz Črnca pri Brežicah je svojemu opusu več kot 20 knjig, večinoma biografskih romanov, nedavno dodal novo knjigo z naslovom Volan, okrogel kot svet. Gre za zgodbo o Borisu Paniću, poklicnem vozniku tovornjaka iz Brežic. Mlinar je zgodbo zapisal po Panićevem pripovedovanju.

Knjigo so nedavno predstavili v Mestni hiši Brežice. »Življenje nam piše najlepše romane. Ni treba, da roman govori o, recimo, nekem visokem politiku. Tudi mali ljudje imajo svoje zanimive zgodbe. In ko pišem in pišemo o teh ljudeh, tudi njih iztrgamo pozabi,« je na predstavitvi tokratne knjige rekel Rudi Mlinar v odzivu na eno od vprašanj Draga Pirmana, ki je vodil pogovor.

Boris Panić je postal poklicni voznik tovornjaka pri svojih petdesetih in potem v sedemnajstih letih prevozil številne države Evrope in Bližnjega vzhoda. Med drugim je vozil iz Nemčije v Irak, kjer se je za las izognil samomorilskima napadalcema, ki sta se razstrelila prav pri varovalnem zidu vojaške baze, v katero je nekoliko pozneje peljal s tovornjakom tudi sam.

Rudi Mlinar nezadržno povečuje seznam svojih knjig. Tako bo v kratkem izšla njegova knjiga o Romih. »To bo drugačna zgodba, kot ste jih vajeni od mene,« je povedal. Napisal je tudi knjigo, ki čaka na skorajšnji izid, o Branku Bogoviču iz Loč, karikaturistu in kulturniku, po čigar očetu nosi ime Kulturno društvo Franc Bogovič Dobova. Trenutno piše še eno knjigo, katere vsebine še ni razkril javnosti.

Na predstavitvi knjige Volan, okrogel kakor svet, je pisateljica Ivana Vatovec brala odlomka iz omenjene zgodbe.

Celotni dogodek je z nastopom pospremil Mešani pevski zbor Kulturnega društva Franc Bogovič Dobova pod vodstvom Aljaža Božiča.

M. L.

Galerija