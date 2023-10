FOTO: Požar na Desincu gasilo več kot sto gasilcev; tudi na cestah pestro

30.10.2023 | 12:40

Več ur se je več kot sto gasilcev v petek borilo z ognjem na Desincu. (Foto: Jani Pavlin)

O petkovem požaru na Desincu in velikih naporih gasilcev smo podrobneje s fotografijami že poročali, tudi s PU Novo mesto danes pojasnjujejo, da je ogenj zajel večji gospodarski objekt z nameščeno sončno elektrarno na strehi. Med reševanjem premoženja iz objekta je ena oseba dobila opekline, oskrbeli so jo reševalci. V gašenje je bilo vključenih več kot sto gasilcev, ki so požar omejili in pogasili. Objekt je zgorel v celoti, prav tako dva traktorja, kmetijska in gradbena mehanizacija, več strojev za obdelavo lesa in kovin, več starejših avtomobilov, okoli 30 ton koruze, les in orodje. Nastala pa je velika premoženjska škoda. Kriminalisti in kriminalistični tehniki Sektorja kriminalistične policije PU Novo mesto so opravili ogled in po prvih ugotovitvah je tuja krivda izključena, do požara pa je prišlo na delu ostrešja, kjer je nameščena elektrarna. Nadaljujejo s preiskavo, ugotavljanjem vzroka za nastanek požara in vseh okoliščin. O ugotovitvah bodo po zaključeni preiskavi seznanili pristojno tožilstvo, še dodajajo na PU Novo mesto.

Požar v Stolovniku

Posledice požara v Stolovniku (Foto: PGE Krško)

V petek nekaj po 14. uri je zagorelo tudi v naselju Stolovnik, kjer je gorelo v stanovanjski hiši (fotografije tu). Požar so gasilci omejili in pogasili, poškodovan ni bil nihče. Zagorelo v kletnih prostorih starejše stanovanjske hiše, ogenj pa hitro razširil na pritličje in ostrešje. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih policistov in kriminalistov je tuja krivda izključena, do požara pa je prišlo zaradi napake na električni napeljavi. Okoliščine še preiskujejo, o ugotovitvah bodo seznanili tožilstvo.

Vlomi in tatvine - baker, ovce, tudi pištola ...



S strehe stanovanjske hiše na Otočcu je v noči na petek nekdo potrgal okoli 18 metrov bakrenih odtočnih cevi.

V Žužemberku je nekdo z dvorišča objekta ukradel kanalizacijske cevi in s tatvino povzročil za 1.000 evrov škode.

v Petek med 18. in 21. uro je v kraju Zabrdje na območju PP Trebnje neznanec izkoristil krajšo odsotnost stanovalcev in skozi vrata terase vlomil v stanovanjsko hišo. Po prvih ugotovitvah ni ničesar odnesel, je pa z vlomom povzročil za okoli 1.000 evrov škode.

V Starih Žagah na območju PP Dolenjske Toplice je med 21. 10. in 28. 10. nekdo vlomil v počitniško hišo in ukradel kamin, dimniško cev in kuhinjski pribor. Z vlomom in tatvino je lastnika oškodoval za 750 evrov.

V naselju Praprotnica na območju PP Trebnje je med 28. 10. in 29. 10. neznanec z ograjenega pašnika odpeljal tri ovce.

Včeraj med 7. in 14. uro je na območju Medvedjeka nekdo vlomil v počitniško hišo in ukradel pištolo in naboje. Okoliščine policisti še preiskujejo.

V Regrči vasi je med 28. 10. in 29. 10. nekdo vlomil v večnamenski objekt in izmaknil pihalnik za listje.

S ceste v ograjo in steber - hudo poškodovana voznik in potnica

V trčenju v ograjo in nato še betonski steber poškodovana voznik in sopotnica (Foto: PGE Krško)

Včeraj nekaj po 7. uri se je, zgodila prometna nesreča v Selih pri Dobovi. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih policistov je 32-letni voznik osebnega avtomobila zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in silovito trčil v varovalno ograjo. Avtomobil je po trčenju odbilo na travnik, kjer je trčil še v betonski steber kmetijskega objekta (s fotografijami smo o nesreči že poročali). Hudo poškodovanega voznika in prav tako hudo poškodovano 47-letno potnico so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti vse okoliščine nesreče še preiskujejo.

V gozd in v drevo

Veliko srečo v nesreči je imel 20-letnik, ki je iz tega avtomobila po silovitem trčenju v drevo izstopil ''le'' lažje poškodovan. (Foto: PGE Krško)

Včeraj nekaj po 12. uri se je zgodia prometna nesreča v Veliki vasi pri Krškem. Ugotovili so, da je 20-letni voznik osebnega avtomobila zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom, s ceste zapeljal v gozd, kjer je trčil v drevo in se prevrnil na streho (sprva so, kot smo zapisali ob objavi fotografij s prizorišča nesreče, sicer poročali, da sta trčila dva avtomobila). Lažje poškodovanega voznika so reševalci oskrbeli in odpeljali v brežiško bolnišnico. Policisti bodo povzročitelju nesreče zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Včeraj nekaj pred 16. uro pa se je zgodila prometna nesreča še pri Koritnem na območju Brežic. Policisti so ugotovili, da je 24-letna voznica osebnega avtomobila zaradi prevelike hitrosti izgubila oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčila v varovalno ograjo. Voznica in dva potnika so se v nesreči lažje poškodovali. Policisti so povzročiteljici nesreče zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Prometna nesreča pri Vinji vasi

V petek nekaj pred 14. uro je na cesti Novo mesto - Metlika, pri Vinji vasi, voznica osebnega avtomobila zaradi prevelike hitrosti izgubila oblast nad vozilom in zapeljala s ceste. Lažje poškodovano 53-letno voznico so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti ji bodo zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Tihotapec bežal in povzročil prometno nesrečo

V soboto v jutranjih urah so bili policisti obveščeni o tatvini goriva na enem izmed bencinskih servisov na avtocesti. Voznik osebnega avtomobila nizozemskih registrskih oznak je v rezervoar natočil gorivo in odpeljal brez plačila. Na podlagi opisa so policisti voznika izsledili in ga ustavljali s svetlobnimi in zvočnimi signali. Kršitelj znakov ni upošteval, pospešil je hitrost, vozil 180 km/h in z nevarno vožnjo ogrožal ostale udeležence v prometu. Pri izvozu za Dobruško vas je izgubil oblast nad vozilom in trčil v varovalno ograjo in v avtomobil 35-letnega voznika, ki je pripeljal po priključku (tudi o tej nesreči smo s fotografijami že poročali). 21-letni povzročitelj se je v nesreči lažje poškodoval, oskrbeli so ga v novomeški bolnišnici. Policisti so še ugotovili, da je v vozilu prevažal pet državljanov Rusije, ki so nezakonito prestopili državno mejo. 21-letniku so po zdravniški oskrbi odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli avtomobil. S kazensko ovadbo zaradi kaznivih dejanj prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države, tatvine in nevarne vožnje v cestnem prometu ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku. Državljani Rusije so izrazili namero za podajo prošnjo za mednarodno zaščito.

Migranti

Policisti so med 27. 10. in 30. 10. na območju PP Brežice (Dobova, Obrežje, Rigonce, Slovenska vas, Kapele, Loče, Rakovec, Ribnica, Brežice, Mostec) prijeli 59 državljanov Bangladeša, 54 Pakistana, 51 Iraka, 41 Afganistana, 29 Turčije, 25 Rusije, 16 Konga, 14 Nepala, 12 državljanov Maroka in Sirije, osem državljanov Šrilanke in Indije, dva državljana Kitajske in Tunizije ter po enega državljana Alžirije, Mongolije, Libije in Azerbajdžana. Na območju PP Črnomelj (Miliči, Zilje, Žuniči, Stara Lipa) so prijeli 29 državljanov Maroka, šest Alžirije, dva državljana Libije, državljana Tunizije in Egipta ter na območju PP Metlika (Drašiči, Metlika) pet državljanov Afganistana, državljana Turčije, Irana in Azerbajdžana.

Vikend v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so med 27. 10. in 30. 10. posredovali v 251. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 820 klicev. Obravnavali so štiri prometne nesreče, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in 27 nesreč z gmotno škodo. Zasegli so avtomobil kršitelju cestno prometnih predpisov, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Posredovali so zaradi 46. kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, groženj, goljufije, poškodovanja tuje stvari, prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi požarov, sprožitev signalno varnostnih naprav in nezakonitih prehodov državne meje.

