FOTO: Odprli novo knjižnico

30.10.2023 | 09:45

Zagradec - V Zagradcu so odprli novo knjižnično enoto Knjižnice Ivančna Gorica, ki je del Mestne knjižnice Grosuplje. Novi prostori knjižnice so umeščeni v že obstoječo šolsko knjižnico Osnovne šole Zagradec in je sad prizadevnega sodelovanja med lokalno skupnostjo, knjižnico in šolo, ki je zanjo ponudila prostor, sporočajo z ivanške občine.

Nova knjižnična enota je na voljo vsem občanom, še posebej pa se jo bodo, po besedah direktorice knjižnice Urške Emeršič, najbolj razveselili krajani Zagradca, Ambrusa in Krke. Knjižnica bo za začetek odprta dvakrat tedensko, ob torkih in četrtkih, med 15. in 17. uro, za učence pa v času šolskega pouka. Po besedah Emeršičeve zbirka v Zagradcu premore 4.200 enot knjižničnega gradiva, tako strokovnega in leposlovnega. Od tega je 2.400 enot za odrasle in 1.800 enot za mladino in otroke. Zbirko pa bodo sproti dopolnjevali z novi aktualnim gradivom.

Odprtje enote splošne knjižnice v Osnovni šoli Zagradec z veseljem pozdravlja tudi ravnateljica šole Barbara Maver. Povedala je, da šola svoja vrata ne odpira samo šolarjem in zaposlenim v dopoldanskem času, ampak jo vsakodnevno v popoldanskem času namenjena učencem glasbene šole Zagradec in vsem tistim, ki svojo energijo sproščajo s športnimi aktivnostmi v šolski telovadnici. Z odprtjem enote knjižnice pa se šolskimi popoldanskimi aktivnostmi pridružujejo še tisti, ki radi berejo. »Knjiga in branje si zaslužita najvišjo polico v življenju. Le od nas je odvisno, kako polna bo,« je še dodala Mavrova.

Po besedah podžupana občine Tomaža Smoleta je pomembno, da imajo vsi občani približno enake možnosti. »V ivanški občini smo prepoznali, da je branje ena izmed ključnih dejavnosti, ki je prispevala k razvoju naše občine, tako kot jo poznamo danes«. Ob zaključku je čestital vsem sodelujočim pri uresničitvi nove knjižnične enote ter povedal, da bo nova enota služila kot vir znanja, navdih in druženje za vse občane, so še zapisali na Občini Ivančna Gorica.

V kulturnem programu so nastopili učenci gledališke skupine OŠ Zagradec z mentorico Veroniko Bakač, mladi glasbeniki Glasbene šole Grosuplje in kamišibajkarka Knjižnice Ivančna Gorica Maruša Pušnik.

M. K.

Foto: G. S.; Občina Ivančna Gorica

