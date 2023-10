FOTO: Po trčenju so ga iz zverižene pločevine rezali gasilci

30.10.2023 | 07:00

Včerajšnja prometna nesreča (Fotografije, tudi spodaj v fotogaleriji: PGD Krško)

Včeraj ob 12.13 sta na lokalni cesti Sela pri Raki - Velika vas, občina Krško, trčili osebni vozili. Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so zavarovali mesto dogodka, odklopili bateriji, s tehničnim posegom občana rešili iz zverižene pločevine, z vpojnimi sredstvi nevtralizirali iztekle motorne tekočine, eno od na streho prevrnjenih vozil izvlekli nazaj na cestišče in nudili pomoč pri oskrbi ponesrečenega.

Reševalci NMP Krško so ga oskrbeli in prepeljali v UC Brežice.

Pogorela brunarica

Ob 10.46 je v bližini Smrekovca v občini Sodražica gorela lesena brunarica velikosti 4x5 metrov. Gasilci PGD Sodražica so požar pogasili. Objekt je uničen.

M. K.

Galerija