FOTO: Zapeljal s ceste in trčil v objekt; tudi ena lažna prijava - gasilci, reševalci in policisti zaman na teren

29.10.2023 | 18:40

Sela pri Dobovi - jutranja prometna nesreča (Fotografije, tudi spodaj v fotogaleriji: PGE Krško)

Danes zjutraj ob 7.16 je na lokalni cesti v naselju Sela pri Dobovi, občina Brežice, voznik osebnega vozila zapeljal s ceste in trčil v objekt. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka, odklopili baterijo, s tehničnim posegom iz vozila rešili ukleščenega voznika in nudili pomoč reševalcem NMP Brežice. Slednji so dve poškodovani osebi ustrezno oskrbeli in prepeljali v UC Brežice.

Lažna prijava

Ob 16.08 je bilo s strani romske populacije javljeno, da je pri naselju Koritno, občina Brežice, prišlo do prometne nesreče enega osebnega vozila in da so poškodovane štiri osebe. Na intervencijo so takoj izvozili gasilci PGE Krško, reševalci NMP Brežice in policisti, ki so na kraju ugotovili, da gre za lažno prijavo.

M. K.

