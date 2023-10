V Semiču podelili občinska priznanja

29.10.2023 | 14:30

Županja z letošnjimi nagrajenci

Semič - V Kulturnem centru Semič je bila v petek osrednja prireditev ob semiškem občinskem prazniku, na kateri so med drugim podelili letošnja občinska priznanja. Program za letošnjo proslavo je pripravila Sem'ška mladina oz. odbor za mlade Občine Semič s pomočjo Kulturnega centra Semič.

Slavnostna govornica je bila županja Polona Kambič, ki je izpostavila dosedanje naložbe v občini, ki jih je bilo v letošnjem letu za dobrih 3,7 milijona evrov

V kulturnem programu so sodelovali KUD Godba na pihala Semič, pevka Saša Lešnjek in recitatorka Tara Štraus Duvnjak. Program je povezovala Petra Majdič.

Plaketo občine so prejeli Marjetka Lipar za življenjsko delo in dosežke na področju kulture in prostovoljnega dela, Albina Simonič za dolgoletno delo na področju kulture in v številnih drugih društvih ter Stanislav Golobič za življenjsko delo na področju humanitarnosti in za neprecenljiv doprinos k razvoju kulture domačega kraja. Posthumno je bila plaketa podeljena Antonu Plutu za življenjsko delo na področju humanitarnosti in za neprecenljiv doprinos k razvoju kulture domačega kraja.

Diplomo občine so prejeli Iztok Ogulin za osvojen naslov evropskega prvaka in organizacijo Evropskega prvenstva v zračnih bojih v Prilozju ter ostale odlične dosežke v zračnih bojih z radijsko vodenimi modeli letal ter člani Združenja šoferjev in avtomehanikov Bela krajina za dolgoletno delo na področju varnosti otrok, starejših in invalidov v cestnem prometu.

M. K.

Foto: Uroš Novina

Galerija