50 let OŠ Dolenjske Toplice

29.10.2023 | 12:50

Foto: OŠ Dolenjske Toplice

Dolenjske Toplice - Osnovna šola Dolenjske Toplice je sklenila praznovanje 50-letnice nove šolske zgradbe s slavnostno prireditvijo. Ta je v četrtek potekala na pokritem šolskem igrišču. Udeležili so se je nekdanji ravnatelji, upokojeni delavci in nekdanji delavci šole ter predstavniki Zavoda za šolstvo, donatorji, sponzorji.

Učenci so na velikem odru, opremljenim z led zaslonom, odigrali prireditev v sodelovanju z igralci z lokalnih kulturnih društev. Tema prireditve so bili spomini, dopolnili so jo tudi intervjuji in besede nekdanjih ravnateljev. Pred polno dvorano so spregovorili ravnateljica Andreja Koščak, župan Franc Vovk in vršilec dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo Rado Kostrevc.

Ob koncu je po dvorani zadonela še šolska himna, ki je, kot so sporočili organizatorji, le še dodala piko na i prijetnemu vzdušju. Po zaključku prireditve so učenci dobili sladko presenečenje, mafin, ki je bil okrašen z znakom šole. Obiskovalcem in staršem so ponudili pecivo, ob katerem so se vsi skupaj še malo podružili in sklenili prijeten večer, dodajajo gostitelji.

Pred prireditvijo so si obiskovalci lahko v telovadnici šole ogledali razstavo, ki je prikazovala utrip življenja pred 50. leti in danes. Ogledali so si jo tudi učenci in z zanimanjem opazovali nekdanjo tehnologijo, ki so jo pri poučevanju tedaj uporabljali učitelji.

M. K.

