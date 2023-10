Krkašem na Koroškem malo zmanjkalo do popolnega preobrata

29.10.2023 | 10:10

Foto: MOK Krka

Ravne - Odbojkarji Krke so sinoči na Koroškem odigrali tekmo petega kroga prvenstva. Pomerili so se z ekipo Fužinar Sij Metala, ki se je po petih odigranih nizih razveselila prve letošnje zmage. Odvila se je izredno izenačena tekma, v kateri so gostitelji vodili že z 2:0 v nizih, a nepopustljivi Novomeščani so uspeli tekmo poslati v peti niz, kjer pa je za popoln preobrat zmanjkalo moči. V dresu Krke je bil najbolj razpoložen Kosmina s 26 točkami, še dve več je za zmago domačinov vpisal Robida.

Sportklub 1.A DOL moški, 5. krog

Fužinar sij Metal Ravne – Krka 3 – 2 (23, 23, -24, -24, 11).

Športna dvorana OŠ Prežihovega Voranca Ravne na Koroškem, 28. 10. 2023. Sodnika: Miklošič, Goznik. Obiskovalcev: 150.

Fužinar sij Metal Ravne: Pušnik 16, Križanič 5, Lednik, Robida 28, Ranc, Stojanov 3, Javornik 12, Vučetić, Plesec 18, Podričnik, Drevenšek, Zmagaj, Libnik (L), Hribernik (L). Trener: Aljoša Jemec.

Krka: Erpič G. 4, Kocjančič, Kosmina 26, Bregar 4, Verdinek (L), Kožar 3, Pulko 13, Erpič U. 5, Lindič 7, Kern 1, Rojnik 15, Jakše (L). Trener: Jernej Rojc

Začetek tekme, ki je bila za obe ekipi zelo pomembna, je nakazoval na trd boj, saj sta se obe ekipi izmenjavali v vodstvu. Nadaljevanje niza so bolje nadaljevali domačini, ki so nekajkrat povedli za tri točke, nazadnje pri rezultatu 10:7. Gostje iz Novega mesta so s serijo točk pokazali, da se na Ravne niso prišli zgolj braniti, rezultat so izenačili na enajsti točki, pri rezultatu 16:15 pa so prvič tudi povedli. A domačini so hitro naredili preobrat in z nekaj odličnimi bloki in napadi povedli z 20:17. Ko so Ravenčani povedli z 22:18 se je zdelo, da je niz odločen. Sledila je napeta končnica, ko so domačini z nekaj nepotrebnimi napakami odbojkarjem OK Krka dovolili, da se jim pri rezultatu 24:23 približajo zgolj na točko zaostanka. Niz se je zaključil z napako na začetnem udarcu gostov, ko so domačini le prišli do prvega niza z rezultatom 25:23.

Odbojkarji z Raven na Koroškem so veliko bolje začeli tudi drugi niz in hitro povedli z rezultatom 5:2. Kot večkrat v prvem nizu je zbranost domačim odbojkarjem nepričakovano popustila in gostje so s serijo lahko osvojenih točk povedli s 7:6. Nadaljevanje niza je kazal na nervozo obeh ekip, ko nobena ni zmogla nadaljevati brez lastnih napak in se rezultatsko odlepiti od nasprotnika. Ekipi sta se tako do rezultata 18:16, ko so za dve točki povedli domači odbojkarji OK Fužinar, nenehno izmenjavali v vodstvu. Z odličnim serviranjem Stojanova, dva neubranljiva začetna udarca, so domačini ušli na lepo prednost 22:16. Da se niz ne bi končal zlahka, je z enako mero odličnih začetnih udarcev poskrbel Rojnik in gostje iz Novega mesta so izenačili na 22:22. Več zbranosti so v končnici niza le pokazali domačini in ga zasluženo osvojili z rezultatom 25:23.

Začetek tretjega niza je pripadel gostom, ki so hitro povedli z rezultatom 3:0. Trener domačih odbojkarjev Jemec je poskušal nalet novomeščanov prekiniti z minuto odmora. Odbojkarji Fužinarja se vse do rezultata 8:6 za Krko niso uspeli gostom približati na manj kot tri točke zaostanka. A domačini niso popuščali. Zbranost in borbena igra se jim je obrestovala in goste so uspeli ujeti pri rezultatu 11:11. V nadaljevanju niza se nobeni od ekip ni uspelo rezultatsko oddaljiti od nasprotnika vse do rezultata 17:15, ko so za dve točki povedli odbojkarji ravenskega Fužinarja. Prednost so uspešno držali do rezultata 23:23, ko so jih odbojkarji iz Novega mesta spet ujeli. Sledila je napeta končnica niza, v kateri je tokrat več zbranosti pokazala gostujoča ekipa (26:24) in rezultat v nizih znižala na 2:1.

Nadaljevanje tekme je prineslo kopico preobratov. Najprej so domačini povedli z rezultatom 4:0, v nadaljevanju so nizali točke gostje in jih hitro ujeli, pa nato spet popustili in domačim dovolili, da povedejo s 6:3. Kaj hitro je gostom rezultat spet uspelo izenačiti. Podoben potek smo gledali tudi v nadaljevanju niza. Obe ekipi sta na trenutke pokazali odlično igro, na trenutke pa naredili preveč neizsiljenih napak in rezultatsko sta se izmenjavali v vodstvu. Prvim je uspelo narediti razliko dveh toč gostom, ki so povedli z rezultatom 20:18. Prednost dveh točk so uspešno držali do konca niza, ki so ga dobili s 26:24.

Zmagovalca zelo napete in izenačene tekme smo dobili v petem nizu. Bolje so ga začeli domačini, ki so povedli z rezultatom 5:2. Gostje so uspeli rezultat zelo hitro izenačiti na 5:5. Naslednja serija točk je zopet pripadla domačim odbojkarjem, ki so tokrat povedli z rezultatom 9:5. A tudi tokrat so gostje prišli samo na točko zaostanka, 10:9. Pri rezultatu 12:9 so bili domači odbojkarji zelo blizu zmage. Le-to jim je z osvojitvijo niza z rezultatom 15:11 tudi uspelo priigrati.

Aljoša Jemec, trener OK Fužinar sij Metal Ravne: “Kot kaže, v domači dvorani ne moremo odigrati tekme brez drame. Danes smo kljub malce nervoznemu začetku imeli stvari pod kontrolo in odigrali kvalitetno odbojko do rezultata 22:16 v drugem setu. Nato pa smo slabo odigrali samo končnico seta, kar nam mora biti šola za v prihodnje. Tovrstne sete je potrebno suvereno zaključiti in ne spustiti nasprotnika nazaj v tekmo. Nasprotnik se je v nadaljevanju razigral, sledila sta dva napeta seta, ki smo ju izgubili v končnicah. Kljub temu je potrebno fantom čestitati, da so do konca verjeli vase, v petem setu ponovno pokazali karakter in izvlekli zasluženo zmago.”

Jernej Rojc, trener Krke: “Odigrali smo slabšo tekmo, kot smo pričakovali. Nismo se držali dogovorov, predvsem v elementu blok – obramba. Nasprotni korektor Robida se je razigral in nam po diagonali dal občutno preveč točk. Čestitam domačim za prikazano igro, smo pa z osvojeno točko vseeno lahko zadovoljni.”

Grega Erpič, igralec Krke: “V prvih dveh nizih so gostitelji precej bolje servirali od nas. Nato smo ta element uspeli popraviti, tudi dvignili energijo in tekmo poslali v peti niz. V petem nizu smo storili preveč napak, a moramo priznati, da je nasprotnik odigral zelo agresivno in odločno in na koncu sicer zasluženo slavil. Veseli smo točke, nismo pa povsem zadovoljni s prikazano igro, saj zmoremo bolje. Na trenutke smo igrali preveč predvidljivo, pa tudi v obrambi nam je manjkala kakšna ujeta žoga več.”

Odbojkarji Krke bodo naslednjo tekmo odigrali v domači dvorani Marof v soboto, 4. novembra ob 19. uri – nasproti bo stal Merkur Maribor.

S. V.