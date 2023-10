Sosedski derbi ponudil pestro končnico in delitev točk

29.10.2023 | 10:30

Rokometaši Rika Ribnice in Krke so se v 8. krogu lige NLB razšli brez zmagovalca z 29:29 (14:14).

* ŠC Ribnica, gledalcev 200, sodnika: Žibret, Teršek.

* Riko Ribnica: Braunović, Klarič, Dobaj, Pogorelec, Žagar 2, Ljevar 9, Pirnat, Begić Zbačnik, Skol 4 (2), Cimerman 6, Đekić, Knavs 4 (3), Zakrajšek, Nosan, Grebenc, Hrastnik 4.

* Krka: Rauh, Brajer, Blaževič, Avsec, Majstorović 1, Muhič, Vukić 6, Stanojević 7, Rašo, Zajc, Nikolić 2, Lavrič, Kukman 6 (3), Matko 1, Bradeško 1, Horvat 5.

* Sedemmetrovke: Riko Ribnica 5 (5), Krka 5 (3).

* Izključitve: Riko Ribnica 8, Krka 6 minut.

* Rdeči karton: Uroš Knavs (50.).

Ribnica in Krka sta se po drami v zaključku na koncu razšli z remijem. S tem so Novomeščani ostali na tretjem mestu, na katerem za vodilnima ekipama zaostajajo za tri točke. Ribnica je zabeležila deveto točko in znova preskočila Sviš Ivančno Gorico na petem mestu.

V zelo izenačenem prvem polčasu si nobena od ekip ni priigrala več kot dva gola naskoka. Najprej je to uspelo domačim, ki so vodili s 5:3 in 6:4, medtem ko je to gostom to uspelo v 29. minuti pri 14:12. Vseeno sta ekipi polčas končali poravnani (14:14).

Tudi drugi del dvoboja je ponudil tesen spopad. Rokometaši iz dežele suhe robe so za dva gola vnovič povedli sredi drugega polčasa po golu Brina Cimermana (22:20).

Končnica obračuna je bila kljub vsemu povsem izenačena. Krka je na krilih Veljka Stanojevića, ki je dosegel tri zaporedne gole za svoje moštvo, držala stik in izenačila na 27:27.

Po zadetku Leona Ljevarja za 29:28 je bilo na semaforju še 37 sekund, Novomeščani pa so imeli ob tem še igralca več v lovu na izenačenje. Izsilili so sedemmetrovko, ki jo je uspešno za delitev točk izvedel Tilen Kukman. V zadnjih šestih sekundah napada nato domači niso prišli do zaključka.

Pri Ribnici je bil najboljši strelec Ljevar z devetimi goli, šest jih je dodal Cimerman. Pri gostih je sedem golov dosegel Stanojević, enega manj sta prispevala Vojislav Vukić in Kukman.

Izjavi po tekmi:

Leon Ljevar, RD Riko Ribnica: "Za nami je zelo težka tekma. Odločala je ena žoga. Zmage pa so nas verjetno stali zgrešeni zicerji v prvem polčasu. Na koncu tudi ta točka šteje in pomembno je, da nismo ostali brez obeh."

Gašper Horvat, MRK Krka Novo mesto: "Zavedali smo se, da prihajamo na eno težjih gostovanj v Sloveniji. Od začetka je bila tekma napeta, saj se mi zdi, da nobena ekipa ni povedla z več kot dvema zadetkoma razlike. Tekma je bila čvrsta z atraktivnimi goli in neodločen izid je po moje tudi najbolj pravičen za obe ekipi. Čestital bi domačinom. V Ribnico smo prišli po obe točki, vendar smo zadovoljni tudi s to osvojeno."

Riko Ribnica se bo v naslednjem krogu 11. novembra v gosteh pomerila proti Urbanscape Loki, medtem ko bo Krka isti dan v domači dvorani gostila Celje Pivovarno Laško.

Gorenje Velenje - Dobova 36:24 (17:9)

Rokometaši Gorenja Velenja so premagali Dobovo s 36:24 (17:9).

* Rdeča dvorana, gledalcev 300, sodnika: Kikel, Zupan.

* Gorenje Velenje: Skok, Verboten, Taletović, Haseljić 3, Pipp 2, Pajt 5 (1), Velić 4, Maričić 5 (1), Sokolič 3 (1), Šiško 1, Slatinek Jovičič 3, Mlivić 5, Predović 3, Hriberšek 2.

* Dobova: Grudnik, Žitković, Suban 5, Gerjovič 1, Stunković, Romih 1, Pintar 1 (1), Rantah 3, Mladkovič 1, Ferenčak 1, Kozolić 1, Veršovnik 1, Maček 2, Abramović 7 (2), Mataić.

* Sedemmetrovke: Gorenje Velenje 3 (3), Dobova 6 (3).

* Izključitve: Gorenje Velenje 8, Dobova 0 minut.

* Rdeči karton: /.

Velenjčani so se po sedmi zmagi na vrhu s 14 točkami pridružili Trimu iz Trebnjega, medtem ko je Dobova še naprej na dnu razpredelnice brez osvojene točke v dosedanjem poteku sezone.

Že od samega začetka dvoboja ekip z nasprotnih polov na lestvici je bila vidna tudi razlika v kakovosti. Domači niti v enem trenutku niso ponudili možnosti gostom in si že po desetih minutah priigrali sedem golov naskoka (9:2).

V nadaljevanju prvega dela so domači nadzorovali potek dvoboja, tako visoko prednost pa zadržali do polčasa (17:9). Pri gostih so v tem delu igre v oči bodle predvsem tri zgrešene sedemmetrovke.

Tudi začetek drugega polčasa je minil v znamenju rokometašev Gorenja. Prednost so hitro pomaknili do dvomestnega števila, v 41. minuti pa že na +14. Razlika je po 60 minutah znašala 12 golov.

K sedmi zmagi v sezoni so največ prispevali Tarik Mlivić, Goti Maričić in Kenan Pajt s po petimi zadetki. Pri gostih je Marko Abramović dosegel sedem golov, od tega šest v drugem polčasu.

Dobovo v naslednjem korgu čaka domača tekma proti Kopru.

Sviš Ivančna Gorica - LL Grosist Slovan 27:21 (14:9)

Rokometaši Sviša Ivančne Gorice so premagali ekipo Grosista Slovana s 27:21 (14:9).

* Dvorana OŠ Stična, gledalcev 648, sodnika: Miklavčič, Hotko.

* Sviš Ivančna Gorica: Pekeč, Glavan, Cirar 4, Justin 4 (1), Tekavčič 2, Stopar 1, Omahen, Kutnar 1, Pirnat 1, Grum 6, Marojević 5, Bradač, Korošec 1, Kompare, Košir 1 (1), Vidmar 1.

* Grosist Slovan: Mlakar, Krbavčić, Stegel, Balažic, Grojzdek, Gačević 1, Poje 2, Stojnić 1, Pipp 5 (1), Kovačevič 1, Lipovac 3, Pirnat 2, Budja 6, Nenadić, Kovačec.

* Sedemmetrovke: Sviš Ivančna Gorica 4 (2), Grosist Slovan 2 (1).

* Izključitve: Sviš Ivančna Gorica 6, Grosist Slovan 8 minut.

* Rdeči karton: /.

Sviš Ivančna Gorica tudi po sedmi odigrani tekmi vztraja v zgornji polovici razpredelnice. Po četrti zmagi je z devetimi točkami vsaj začasno skočila na peto mesto, medtem ko ljubljanska zasedba ostaja na 12. mestu z vsega tremi osvojenimi točkami po osmih tekmah.

Čeprav se je sprva zdelo, da bo prvi del minil povsem izenačeno, so domači v zadnjih desetih minutah prvega polčasa pred polnimi tribunami dvorane OŠ Stična z delnim izidom 7:2 na odmor odšli s prednostjo petih golov (14:9).

Izstopala sta predvsem Andraž Justin s štirimi in Marko Marojević s tremi goli. V drugem delu ju je učinkovito nadomestil Janez Grum, ki je domači zasedbi pomagal do vodstva za osem golov pri 19:11.

To je bilo dovolj za mirno končnico Sviša, ki je do konca dvoboja ohranil šest golov naskoka. Grum je dosegel šest golov, Marojević pet, pri gostih pa je šest zadetkov prispeval Izidor Budja.

Ivančno Gorico v naslednjem krogu 11. novembra čaka gostujoča tekma proti Jeruzalemu Ormožu.

* Izidi, 8. krog:

- petek, 27. oktober:

Trimo Trebnje - Jeruzalem Ormož 33:23 (15:8)

Koper - Škofljica 34:25 (18:14)

- sobota, 28. oktober:

Gorenje Velenje - Dobova 36:24 (17:9)

Sviš Ivančna Gorica - LL Grosist Slovan 27:21 (14:9)

Ljubljana - Urbanscape Loka 26:31 (12:13)

Riko Ribnica - Krka 29:29 (14:14)

- nedelja, 29. oktober:

18.00 Celje Pivovarna Laško - Slovenj Gradec

- lestvica:

1. Trimo Trebnje 8 7 0 1 260:200 14

2. Gorenje Velenje 8 7 0 1 254:208 14

3. Krka 8 4 3 1 237:197 11

4. Celje Pivovarna Laško 6 5 0 1 197:167 10

5. Riko Ribnica 8 4 1 3 262:245 9

6. Sviš Ivančna Gorica 7 4 1 2 194:184 9

7. Koper 8 4 0 4 227:220 8

8. Jeruzalem Ormož 7 3 1 3 182:189 7

9. Škofljica 7 3 1 3 181:193 7

10. Urbanscape Loka 8 3 1 4 226:249 7

11. Slovenj Gradec 7 2 1 4 199:205 5

12. LL Grosist Slovan 8 1 1 6 206:232 3

13. Ljubljana 8 1 0 7 213:276 2

14. Dobova 8 0 0 8 180:253 0

* Opomba: tekmi Sviš Ivančna Gorica - Celje Pivovarna Laško v 2. ter Jeruzalem Ormož - Škofljica v 7. krogu še nista bili registrirani

