Podprvaki premagali prvake

29.10.2023 | 09:20

ŠD SU

V 4. krogu 1. SNTL za moške je bil v ospredju derbi v novomeškem športnem centru Livada, kjer sta se pomerila lanskoletna finalista končnice. S 4:2 je zmagal ŠD SU, ki je tako Mariborčanom vsaj delno vrnil za lanskoletni poraz. Z vsemi štirimi zmagami je v ligi tako ob Novomeščanih le še Savinja I, ki je prav tako doma, s 4:1 premagala drugo novomeško ekipo, Krko. Tudi preostale tri tekme so se končale z domačimi zmagami, le da s 4:0. Kema Murexin I je bila boljša od Kajuh-Slovana, Fužinar Inter Diskont od Tempa in Mura Sobota I od Mengša.

Po treh odigranih krogih sta bila tako ŠD SU kot Maribor še brez poraza, s tem, da aktualni državni prvaki niso izgubili niti enega dvoboja. Čeprav so Novomeščani igrali brez izkušenega Jureta Slatinška, jih to ni zaustavilo. Z dvema posamičnima zmagama se je izkazal Uroš Slatinšek, ki je bil boljši tako od Gregorja Komaca kot od Tomaža Roudija, z Jožkom Omerzelom pa sta v dvojicah premagala Komaca in Roudija. V najdaljšem in najbolj izenačenem obračunu je Omerzel s 3:2 (-7, -7, 8, 9, 10) presenetil Matevža Črepnjaka, dober odpor izkušenemu Mariborčanu pa je nudil tudi mladi Mark Gazvoda, ki je izgubil z 1:3. Drugo zmago za mariborsko ekipo je prispeval Roudi, ki je bil boljši od Omerzela.

Najmlajša ekipa v prvi ligi, Savinja I, je na kolena spravila tudi Krko. Spet se je z dvema zmagama izkazal Miha Podobnik, ki je bil z Brinom Vovkom Petrovskim uspešen tudi v dvojicah. Četrto zmago za novi dve točki je Savinjčanom prinesel Vovk Petrovski, s 3:2 pa je edino zmago za krkaše proti Domnu Hohnjecu dosegel Denis Pintar. Za Krko sta igrala še Aljaž Šmaljcelj in Janez Jedlovčnik.

Izidi 4. kroga v 1. SNTL za moške

M. K.