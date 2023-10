Poslednji heroj, ki to morda ni

28.10.2023 | 16:10

Boštjan Virc, Iza Strehar in Žiga Virc sinoči ob premieri Poslednjega heroja v novomeškem Cineplaxxu. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Po Festivalu slovenskega filma in Ljubljani je sinoči premiero novega filma novomeškega režiserja Žige Virca Poslednji heroj doživelo tudi Novo mesto. Po projekciji v centru Cineplexx je o filmu spregovorila tudi ožja ekipa filma, režiser in scenarist Žiga Virc, scenaristka Iza Strehar in producent Boštjan Virc.

V Poslednjem heroju Žiga Virc ostaja zvest svojemu slogu. Film je inteligentno duhovit in satiričen, obravnava in potencira zgodbe, ki so, če si to priznamo ali ne, odsev današnje družbe in družine. Pravzaprav se vse vrti okoli piknika, tako rekoč družinskega piknika, saj so vsi protagonisti uprizoritve bitke, ki naj bi se nekoč sredi druge svetovne vojne zgodila na tistem mestu, kot se izkaže ob koncu, sorodstveno ali genetsko povezani. Družinske zabave, ki so na videz sproščeno druženje med sabo sorodstveno povezanih ljudi, pa pogosto v ozadju skrivajo, kot je v pogovoru po projekciji izjavila Iza Strehar, povsem drugačne, težke zgodbe.

Osrednji lik, Franc, ki se tudi s svojim uprizarjanjem bitke partizanov z Nemci svojemu očetu, partizanskemu heroju dokazati, da ga je vreden, sprva deluje kot tragičen lik, se sčasoma izkaže, da v primerjavi z drugimi protagonisti niti ni tako tragičen. Njegov poskus upreti se postavitvi trgovskega centra nemški trgovski verigi, kar Franc vidi kot novo nemško okupacijo osemdeset let po nacistični, se sicer ne posreči najbolje, tako kot se izkaže, da predstavnica nemške trgovske verige ni Nemka in sploh ne govori nemško, ampak je Grkinja. Igra jo ena izmed najbolj priljubljenih grških igralk Angeliki Papoulia.

Žiga Virc v filmu prepleta številne medsebojne odnose med protagonisti, ne le odnosa sina in očeta, pač pa medsebojni odnos vnukinje in njenega moža, s katerim se trudita zaploditi potomca, a se na koncu izkaže, da to, če bi jima uspelo, ne bi bilo dobro, odnos Franca (Primož Pirnat) s svojo nekdanjo ženo in njenim aktualnim možem, njegovim prijateljem in soudeležencem "velikih bitk", Dušanom (Janez Škof) pa tudi z Grkinjo Christino, ki ima tudi za sabo tragično izkušnjo in se z njo Franc na koncu precej zbliža. Vse like med sabo s svojim šovinističnim in seksističnim besednjakom med sabo povezuje Francev oče partizan John, čigar mogočna osebnost se na koncu sesuje tako kot se sesuje njegov kip na mestu, kjer bo zrasel nemški trgovski center, v katerem bodo kupce stregli slovenski trgovci.

Film Poslednji heroj, ki je na letošnjem Festivalu slovenskega filma doživel svetovno premiero, je namreč posnet v slovensko-grško-hrvaško-italijanski koprodukciji, v kateri poleg RTV Slovenija sodeluje tudi grška nacionalna televizija. Svojo pot bo drevi nadaljeval na premieri v Mariboru, potem pa bo šel najprej v slovenske kinodvorane, od tod pa tudi v tujino, v Grčijo in predvsem po državah nekdanje Jugoslavije, kjer, kot je v pogovoru po novomeški projekciji povedal producent Boštjan Virc, gledalci glede na skupno preteklost lahko bolje razumejo vse, kar se v filmu dogaja.

I. V.

Galerija