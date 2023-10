Šarec: Nimajo vsi narodi priložnosti živeti v svoji državi, kar smo Slovenci dosegli

28.10.2023 | 12:00

Foto: Bruno Toič

Cerklje ob Krki - Obrambni minister Marjan Šarec je na včerajšnji slovesnosti ob dnevu suverenosti v Vojašnici Jerneja Molana dejal, da nimajo vsi narodi priložnosti živeti v svoji državi in sami odločati o svoji usodi, kar smo Slovenci dosegli. Poudaril je, da je SV eden temeljev naše varnosti, ta pa je temelj razvoja, sobivanja in uspešnega razvoja naroda tudi v prihodnje.

Kot so v sporočilu za javnost navedli na ministrstvu za obrambo, je Šarec poudaril, da Slovenija ni osamljen otok, saj je v EU in v družbi držav zveze Nato, ki so se odločile za kolektivno obrambo ter da bodo druga drugo čuvale pred nevarnostnim, ki nam pretijo v sodobnem, nepredvidljivem in nevarnem svetu.

"Lanski požar na Krasu in letošnje ujme so pokazale, da brez Slovenske vojske sistem zaščite in reševanja ne more delovati, ni celosten in ne more biti učinkovit," je minister izpostavil pomen Slovenske vojske (SV).

Zahvalil se je 15. polku vojaškega letalstva, ki da je naredil vse, da je preprečil žrtve, ki bi jih sicer lahko šteli s trimestnimi številkami. "Slovenski državljani in državljanke smo lahko ponosni, da imamo take pripadnice in pripadnike Slovenske vojske, ki so pripravljeni dati tudi življenje, najprej za sočloveka, nato pa tudi za domovino," je dejal Šarec.

Na slovesnosti v Vojašnici Jerneja Molana v Cerkljah ob Krki so podelili tudi visoka vojaška priznanja in povišali častnike in podčastnike SV.

Med prejemniki priznanj so načelnik Generalštaba SV Robert Glavaš, poveljnik sil SV Roman Urbanč in poveljnik Civilne zaščite RS Srečko Šestan, med enotami pa 15. polk vojaškega letalstva SV. V čin kapitana je bil povišan kapitan bojne ladje Boris Geršak, podeljena mu je bila brigadirska sablja.

Glavaš je v nagovoru zbranim izpostavil pomen dneva suverenosti kot priložnosti spomina na vse, ki so skozi stoletja verjeli v samostojno Slovenijo in vseh, ki jo s svojim izjemnim prispevkom gradijo. "Med njimi so tudi tisti, ki so nedavno vidno in odločno pomagali v poplavah reševati ljudi, njihovo imetje ter izvajali pomoč pri intervencijah. Podobno kot so naši predniki pomagali braniti našo domovino v času njenega osamosvajanja," so na ministrstvu navedli Glavaša.

Slovesnosti ob dnevu suverenosti 25. oktobra, ko je Luko Koper zapustila zadnja ladja z vojaki Jugoslovanske ljudske armade, so sicer v tem tednu potekale po vseh vojašnicah.

M. K.

