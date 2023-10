FOTO: Občinski praznik počastili z nagradami

28.10.2023 | 10:00

Prejemniki občinski odličij (z leve) Janko Krulc, Robert Fink, Kamila Volčanšek, Jožica Sušin in predsednik Badminton kluba PišeceTadej Škof (desno) z županom Ivanom Molanom (Foto: Občina Brežice)

Kamila Volčanšek je zbrane nagovorila v imenu dobitnikov odličij. (Foto: M. L.)

Slavnostna seja je potekala pred polno Viteško dvorano Posavskega muzeja Brežice. (Foto: M. L.)

Brežice - Na včerajšnji slavnostni seji brežiškega občinskega sveta so podelili naziv častna občanka ter občinske oktobrske nagrade in priznanje za leto 2023. Častna občanka je postala Kamila Volčanšek. Z nazivom so ji izrazili »priznanje in zahvalo za sooblikovanje kulturne in umetniške krajine Brežic in Slovenije«. Oktobrske nagrade so prejeli Jožica Sušin, Janko Krulc in Robert Fink. Priznanje je dobil Badminton klub Pišece.

Jožica Sušin je predsednica Društva upokojencev Brežice in pod njenim vodstvom društvo uspešno izvaja vrsto dejavnosti v podporo starejšim, med drugimi projekt Starejši za starejše.

Janko Krulc je podjetnik – gostinec z znano gostilno na Mostecu. Dejaven je tudi v krajevni skupnosti Dobova in v domačem kraju v Brodarskem turističnem društvu Mostec.

Robert Fink je veteran vojne za Slovenijo. Bil je namestnik poveljnika Intervencijske enote Teritorialne obrambe Brežice, ki se je 27. junija 1991 spopadla v Rigoncah z enoto JLA. V tem spopadu je bil hudo ranjen. Podelili so mu več najvišjih državnih odlikovanj.

Badminton klub Pišece, ki ga od ustanovitve leta 2002 vodi predsednik Tadej Škof, je majhno vas Pišece postavil na zemljevid prepoznavnih športnih krajev v Sloveniji. Igralca kluba Toni Hotko in Maja Sušin sta se v skupini do 15 let uvrstila med prve tri najboljše igralce v Sloveniji in so ju povabili v slovensko reprezentanco. Klub organizira badmintonske turnirje v domačem okolju in tudi zunaj občine Brežice in na Hrvaškem na otoku Murter, pripravlja tudi druge športne dogodke. Je pobudnik ustanovitve mednarodne športne zveze ADA, ki združuje badmintonske klube iz nekdanje Jugoslavije, in je prvopodpisani pri registraciji te zveze.

Zbrane na slovesnosti je nagovoril gostitelj dogodka brežiški župan Ivan Molan. Kot je dejal, je lokalno gospodarstvo stabilno in podjetja še vedno investirajo kljub vsemu dogajanju v Sloveniji in v svetu. »Občina spodbuja gospodarstvo z zagotavljanjem prostorskih pogojev za razvoj, to počnemo z rednim posodabljanjem občinskega prostorskega načrta, s katerim sledimo razvojnim pobudam, in z opremljanjem gospodarskih oziroma obrtnih con. Za manjša podjetja imamo tudi finančne spodbude,« je poudaril župan. Toda razvoj podjetništva oziroma gospodarstva v občini je po njegovem v največji meri odvisen od samih podjetij, kadrov, zakonodaje na ravni države in razmer v svetu.

»Na področju investicij smo zadovoljni, ker je bil letošnji cikel močan. Investicije, ki so se začele v prejšnjem mandatu, smo lahko nemoteno izvajali, saj smo imeli sprejet proračun. V 2021 pa smo bili uspešni na razpisih za evropska sredstva in tako letos zaključujemo cikel treh večmilijonskih projektov – poleg lani narejene kolesarske povezave Brežice–Dobova še kolesarsko povezavo Brežice–Krška vas in Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema v občinah Brežice in Bistrica ob Sotli. Intenzivno gradimo tudi nove prostore za zdravstveni dom in lekarno. Ponosni smo na letos dokončani kompleks Vodovodnega stolpa s paviljonom ter številne investicije po vseh krajih naše lepe občine,« je rekel Molan.

Med prihodnjimi naložbami je omenil prenovo osnovne šole v Artičah. Za to, večmilijonsko, gradnjo ima občina trenutno premalo denarja, zato župan upa, da bo država začela sofinancirati gradnjo šol, kot je to bila praksa včasih. Kot je poudaril, v občini ravnajo odgovorno in gospodarno, zato tako delo pričakujejo tudi od države.

»Na območju naše občine ima država še veliko neuresničenih zavez in dolgov. Nujno potrebujemo nov most čez Savo pri Čatežu in prehod čez železniško progo v Brezini. Na to nas opozarjajo dolge vsakodnevne kolone pred zapornicami in pa tudi letošnja evakuacija turistov iz kampa v Brežice v času poplav. Še vedno čakamo na ureditev poplavne varnosti, da občani ne bomo v strahu spremljali vsako napoved močnejšega dežja in gledali, kako Sava, Krka, Sotla in Breganica prestopajo bregove. Žal protipoplavni ukrepi za zaščito naših vasi niso dokončani, ker se v nedoločno prihodnost umika gradnja HE Mokrice. Na neurja s točo, ki je letos prizadela naše kraje, težko vplivamo, zaščita pred poplavami pa je mogoča in uspešna. Za zgled so posavske občine – Sevnica, Krško. Prebivalci teh občin v letošnjih poplavah skoraj niso čutili posledic, saj je država ob izgradnji hidroelektrarn dokončala protipoplavno zaščito.

Od države si želimo tudi sistemskih ukrepov na področju romske problematike in migrantov. Ob zavrnitvi predlogov za spremembo zakonodaje, ki smo jih dali župani in županje 11 občino in so utemeljeni na izkušnjah iz prakse, se je spet pokazalo, da odločevalci v Ljubljani nimajo realnega stika na terenu in ne poznajo dejanske problematike. Zatiskamo si oči, saj z višjimi socialnimi transferji ne bomo rešili težave. Na občine padajo tudi očitki, da prejemamo denar, ker imamo romsko skupnost, ampak z denarjem ne moremo kupiti zdravja, varnosti in miru,« je dejal župan.

V imenu posavskih županov je zbrane nagovoril župan Mestne občine Krško Janez Kerin in se pri tem zavzel za nadaljnje medsebojno sodelovanje posavskih občin.

V imenu nagrajencev je spregovorila častna občanka Kamila Volčanšek.

Na prireditvi, ki sta jo povezovala Anja Urek in Arnej Ivkovič, je pripravila spremljevalni kulturni spored Glasbena šola Brežice. Tako so nastopili profesorji Špela Troha Ogorevc, Pierina Cavaliere Mršić, Svjetlana Mulc, Igor Požar, Daniel Ivša in Anamarija Šimičić ter učenka Katarina Petrič na violini. Himno na začetku je zapela Eva Julija Borovšak, zmagovalka letošnjega Mednarodnega otroškega pevskega festivala Brežice.

Z brežiškim občinskim praznikom se spominjajo Brežiške čete, ki so jo ustanovili v 2. svetovni vojni v znak upora proti nemškemu izseljevanju prebivalcev Posavja in naseljevanju Nemcev v Posavju.

M. L.

Galerija