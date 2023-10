Trebanjci potrdili vodilno mesto

28.10.2023 | 08:40

Foto: RK Trimo Trebnje

Trebnje - Rokometaši trebanjskega Trima so v 8. krogu lige NLB sinoči doma premagali Jeruzalem Ormož s 33:23 (15:8).

* Dvorana OŠ, gledalcev 400, sodnika: Marinkovič in Vidali.

* Trimo Trebnje: Skledar, Čudić, Herceg, Slatinek Jovičič 5 (1), Višček, Didovič 1, Jurečič 7 (2), Kotar 2, Udovič, Miklavec 7, Grbić, Cingesar 3 (2), Nešić 2, Krešić 5, Čorsović, Čulk 1.

* Jeruzalem Ormož: Ranfl, Balent, Zemljič, Munda 3, Bogadi, Sok, Vincek, Žuran, G. Hebar 4 (4), M. Hebar 3, Šulek 1, Blagotinšek 2, Pungartnik, Krabonja 3, Kolmančič 1, Jerenec 6.

* Sedemmetrovke: Trimo Trebnje 8 (6), Jeruzalem Ormož 6 (4).

* Izključitve: Trimo Trebnje 8 minut, Jeruzalem Ormož 10.

* Rdeči karton: /.

Rokometaši Trebanjskega Trima so tudi na tekmi z Jeruzalem Ormožem potrdili vodilno mesto na prvenstveni razpredelnici.

Ormožani so se dobro upirali le v uvodu v tekmo in v 11. minuti je bil izid še izenačen na 5:5. Z delnim izidom 4:0 pa so varovanci Uroša Zormana naredili prvo vidno razliko, ki so jo do polčasa podvojili. Tudi po menjavi strani domači niso popustili in razlika je postala dvomestna. Tik pred koncem tekme je znašala celo + 12 (31:19).

Pri zmagovalcih sta s po sedmimi goli izstopala Jan Jurečič in Vid Miklavec, na nasprotni strani jih je šest dosegel Filip Jerenec.

Čez 14 dni, po reprezentančnem premoru, Trimo Trebnje čaka gostovanje pri Škofljici, Jeruzalem Ormož pa bo doma gostil Ivančno Gorico.

* Izidi, 8. krog:

- petek, 27. oktober:

Trimo Trebnje - Jeruzalem Ormož 33:23 (15:8)

Koper - Škofljica 34:25 (18:14)

- lestvica:

1. Trimo Trebnje 8 7 0 1 260:200 14

2. Gorenje Velenje 7 6 0 1 218:184 12

3. Krka 7 4 2 1 208:168 10

4. Celje Pivovarna Laško 6 5 0 1 197:167 10

5. Riko Ribnica 7 4 0 3 233:216 8

6. Koper 8 4 0 4 227:220 8

7. Sviš Ivančna Gorica 6 3 1 2 167:163 7

8. Jeruzalem Ormož 7 3 1 3 159:156 7

9. Škofljica 7 3 1 3 207:223 7

10. Slovenj Gradec 7 2 1 4 199:205 5

11. Urbanscape Loka 7 2 1 4 195:223 5

12. LL Grosist Slovan 7 1 1 5 185:205 3

13. Ljubljana 7 1 0 6 187:245 2

14. Dobova 7 0 0 7 156:217 0

* Opomba: tekmi Sviš Ivančna Gorica - Celje Pivovarna Laško v 2. ter Jeruzalem Ormož - Škofljica v 7. krogu še nista bili registrirani

STA; M. K.