FOTO: V podrto drevo in na streho; pomoč prvih posredovalcev žal prepozna

28.10.2023 | 08:20

Nesreča na cesti Račje selo - Velika Loka (Foto: PGD Trebnje)

Ob 5.22 je na cesti Račje selo - Velika Loka, občina Trebnje, osebno vozilo trčilo v podrto drevo in se prevrnilo na streho. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj dogodka, vozilo postavili na kolesa in odklopili akumulator. Podrto drevo je razžagal in odstranil dežurni delavec Komunale Trebnje. Poškodovanih ni bilo.

Prvi posredovalci in reševalci

Zgodaj davi ob 3.04 sta v naselju Gornji Križ, občina Žužemberk, gasilca PGD Križi kot prva posredovalca s pomočjo AED nudila pomoč nenadno oboleli osebi do prihoda reševalcev nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto, ki so nadaljevali z oživljanjem, vendar neuspešno. Oseba je preminula.

Ob 17.01 so v Stantetovi ulici v Ivančni Gorici gasilci PGD Ivančna Gorica odprli vrata stanovanja in omogočili reševalcem dostop do pacienta, ki so oskrbeli in s kraja odpeljali z reševalnim vozilom.

Sirena ob vajah

Prebivalce občine Krško obveščajo, da bodo danes potekale gasilske vaje, in sicer ob 12. uri na območju naselja Smečice, v kateri bo sodelovalo Prostovoljno gasilsko društvo Veliki Trn, ob 12. uri na območju naselja Veliki Kamen, v kateri bodo sodelovala Prostovoljna gasilska društva Veliki Kamen, Mali Kamen, Senovo, Brestanica, Rožno, Stranje in Prostovoljno industrijsko gasilsko društvo Termoelektrarna Brestanica, ter ob 15. uri na območju naselja Planina, v kateri bodo sodelovali Prostovoljni gasilski društvi Podbočje, Malo Mraševo in obmejno društvo iz Hrvaške.

V občini Brežice pa bo ob 10. uri na območju naselja Dolenja vas pri Artičah potekala vaja, v kateri bosta sodelovali Prostovoljni gasilski društvi Spodnja Pohanca in Dečno selo. V ta namen se bo uporabila sirena javnega alarmiranja z znakom ˝neposredna nevarnost˝.

M. K.