FOTO: Najboljši evropski karateisti pod balonom velodroma

27.10.2023 | 20:20

Odprtje evropskega prvenstva (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Danes popoldne so v novomeškem olimpijskem centru na Zaloški cesti slovesno odprli evropsko prvenstvo karateju, ki ga organizirata Karate klub Novo mesto in Karate unija Slovenije na čelu s Franjem Hornom. V vseh starostnih kategorijah in starostnih skupinah nastopa več kot 700 tekmovalcev iz 23 evropskih držav. Najbolj množične reprezentance so poleg Slovenije, ki jo zastopa kar 151 športnikov, od tega 47 iz novomeškega in štirje iz črnomaljskega kluba, še Poljska, Romunija Severna Irska in Italija. V štirih dneh se bodo karateisti pomerili v športnih borbah, katah in ekipno.

Ob odprtju sta udeležence nagovoril podžupan Mestne občine Novo mesto Urban Kramar, odprtje pa so popestrili člani Društva harmonikarjev Mirna Peč, novomeške mažorete, učenke glasbene šole Marjana Kozina in plesalke Plesnega centra Dolenjske.

I. V.

