Paliativni mobilni tim zdaj na teren z novim električnim avtom

27.10.2023 | 14:00

Novega električnega vozila za mobilni paliativni tim sta še kako veseli vodja Petra Gornik, dr. med., specialistka splošne kirurgije, in diplomirana medinska sestra Maja Janežič.

Novo mesto - Splošna bolnišnica Novo mesto se je danes razveselila novega električnega avtomobila, namenjenega mobilnemu paliativnemu timu.

»Smo hvaležni in veseli. To je velika pridobitev za našo bolnišnico, tako za naše zaposlene kot za bolnike. Paliativno oskrbo na domu izvajamo že dve leti. Po tej pomoči je povpraševanje vse večje, saj je vse večja ozaveščenost ljudi. Veseli smo, da je ta avto električni, ker se tudi v bolnišnici zadnje čase veliko ukvarjamo s prehodom na zeleno in trajnostno. Sodelovali smo v projektu Salomon, kjer smo pridobili električna kolesa, štiri polnilnice za električna vozila, in naši zaposleni jih že uporabljajo,« pove direktorica SB Novo mesto doc. dr. Milena Kramar Zupan.

Potrebe po paliativni oskrbi vse večje

Petra Gornik, dr. med., specialistka splošne kirurgije

Nove pridobitve je še kako vesela vodja 5-članskega paliativnega tima v SB Novo mesto Petra Gornik, dr. med., specialistka splošne kirurgije. »Velika prednost je, da imamo zdaj svoj stalni avto, ki ga poznamo, imamo v njem kako opremo, itd., skratka je zelo pomemben za varnost vseh članov v ekipi. Vesela sem, da gremo na Dolenjskem naprej na tem področju in lažje pomagamo ljudem – bolnikom in njihovim svojcem, tudi na čustveni in duhovni ravni,« pove.

Zbrani ob današnji pridobitvi v SB Novo mesto.

Paliativni tim pokriva področje JV regije. Obiskujejo bolnike v zadnji fazi bolezni – nekateri že umirajo, spet drugi so vedno bolj privezani na posteljo in jim vsak obisk pri zdravniku predstavlja težavo. »Zato prihajamo na dom, da ocenimo, kaj potrebujejo, da jim ustrezno uredimo protibolečinsko terapijo in pomembno je, da imamo avto vedno na voljo,« poudari Gornikova.

Ambulanta za paliativno oskrbo v Splošni bolnišnici Novo mesto: paliativni telefon 031 259 430, naročanje na elektronski naslov: paliativni.tim@sb-nm.si

Potrebe po takšni pomoči so v tako veliki regiji velike in dodatno paliativno oskrbo bi tu na leto potrebovalo okrog 600 ljudi, sicer ne vsi na sekundarnem nivoju, saj dobro delajo tudi splošni zdravniki. »Potrebe so bile velike že prej, čeprav so bile dolgo prezrte. Sedaj, ko je paliativna oskrba prepoznana kot nekaj dobrega, kar olajša zadnje obdobje življenja in izboljša kvaliteto življenja, pa je klicev vedno več,« pove vodja mobilnega paliativnega tima.

12 električnih vozil za vso Slovenijo

Urška Hirci Zadel

Nov električni avto je novomeška bolnišnica pridobila z ministrstva za zdravje, a gre za evropska sredstva z namena krepitve mobilnih paliativnih timov. Kot pove Urška Hirci Zadel, vodja sektorja za zdravstveno varstvo in varovanje, se na ministrstvu za zdravje zavedajo pomena paliativne oskrbe, zato so veseli, da so pridobili evropska sredstva za nakup električnih avtomobilov – vsak je vreden okrog 37 tisoč evrov. Do zdaj so splošnim bolnišnicam predali že nekaj takšnih avtomobilov, nekaj jih še bodo, skupaj pa 12.

»Avtomobili so namenjeni krepitvi mobilnih paliativnih timov za delo na terenu, ker je paliativna oskrba pravica posameznika. Paliativna nega ni le nega za bolnike ob zadnjih dneh življenja, ampak tista, ki jim vrača kvaliteto življenja, ki jim podaljšuje življenje, torej je zelo pomembna,« pove Hircl Zadelova.

Izgradnja negovalne bolnišnice

Predaja ključev

Kramar Zupanova še doda, da je novomeška bolnišnica sredi izgradnje negovalne bolnišnice, ki bo vsebovala tudi nekaj postelj za paliativno oskrbo.

»Končno bomo tudi v naši regiji pričeli intenzivno delati na negovalni bolnišnici in paliativnem timu. Potrebe so velike, neprestano imamo težave z akutnimi posteljami, ker jih zasedajo pacienti, ki po akutni obravnavi nimajo kam – domovi za starejše so polni, tudi doma so težave,« pove direktorica SB Novo mesto.

Besedilo in foto: L. Markelj

