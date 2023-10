Na gradu Rajhenburg počastili dan reformacije

27.10.2023 | 12:30

Fotografije: MO Krško

Krško/Brestanica - V počastitev dneva reformacije je v četrtek Mestna občina Krško v sodelovanju z Valvasorjevo knjižnico Krško, s Kulturnim domom Krško, krško izpostavo Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti in Slovenskim protestantskim društvom Primož Trubar – podružnico Posavje pripravila osrednjo slovesnost, na kateri je bil slavnostni govornik škof evangeličanske cerkve v Republiki Sloveniji mag. Leon Novak.

Uvodoma je goste pozdravil župan Mestne občine Krško Janez Kerin, ki je izpostavil pomen reformacije za slovenski jezik in kulturo. »Nedvomno je bil vpliv in pomen Krškega v tistem času izjemen, zato smo lahko in moramo biti v teh dneh toliko bolj ponosni. Prevod Biblije Jurija Dalmatina in prva slovenska slovnica Zimske urice Adama Bohoriča sodita poleg Trubarjevih del med ključna velika dela za slovenski narod, saj je bila z njima začrtana pot slovenskega jezika,« je izpostavil v svojem nagovoru.

»Ob dnevu reformacije se spominjamo gibanja, ki se je od 16. stoletja naprej zavzemalo za versko prenovo posameznika in skupnosti,« je dejal slavnostni govornik mag. Leon Novak, ki je ob tem spomnil še na letošnjo obeležitev 300. obletnice rojstva evangeličanskega duhovnika Štefana Küzmiča, ki je Novo zavezo iz grškega jezika prevedel v prekmurščino in s tem »postavil prekmurščino na piedestal knjižnega jezika. Jezik naroda ima ključno vlogo pri obstoju vsakega naroda, saj gradi njegovo identiteto in zavest … Jezik je torej duša naroda, ljudstva, njegove zgodovine, kulture, vere,« je dodal ter v svojem nagovoru izpostavil nekaj družbenih vzporednic med obdobjem reformacije in današnjim časom. »Ali je reformacija res samo pogled nazaj? Ali ta nosi v sebi pozitiven naklon in izzivalno sporočilo tudi za človeka 21. stoletja? Skrajni čas je, da reformiramo, spremenimo naše razmišljanje, naš način življenja, ter upravljanje z dobrinami tega sveta, da bodo tudi naši zanamci nekaj od tega imeli. Medčloveški odnosi, ki temeljijo na spoštovanju, nesebični ljubezni in solidarnosti so eksistencialnega pomena za kakovost človeštva in tega sveta. Izognimo se samouničenju. To je klic, ki zadeva tudi reformacijo, ki se zavzema tudi za spremembo človeštva oziroma našega značaja ter nam daje možnost, da aktivno sodelujemo v tej spremembi na dobro.«

V umetniškem programu proslave je nastopil ansambel za staro glasbo Capella Carniola, prireditev pa je povezovala Klara Eva Kukovičič. Na ogled je bil tudi izvirni Dalmatinov prevod Biblije iz leta 1584.

V. S.

