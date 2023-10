Odziv na članek: Šentjernejčani se počutijo nemočne, vse bolj se bojijo Romov

27.10.2023 | 11:40

Valentin Brajdič: ''Občina prejema državni denar z izrecnim namenom, da se porabi za pomoč Romom in urejanje življenjskih okoliščin, vendar se to v občini Šentjernej ne porablja v te namene.'' (Foto: arhiv DL)

Na portalu smo včeraj poročali o zadnji seji občinskega sveta Občine Šentjernej, na katerega se je danes odzval šentjernejski romski svetnik Valentin Brajdič Njegov odziv objavljamo v nadaljevanju:

''Kot prvo, novinarji bi pri svojem delu in pisanju člankov potrebovali raziskati in spoznati obe plati zgodbe, sicer pa se romsko problematiko v občini Šentjernej premalo rešuje oz. se občina s to težavo niti ne ukvarja. Kar zadeva seje iz dne 25.10.2023, pa v dnevnem redu niti ni bilo najavljeno, da se bo obravnavala romska problematika, ampak le predstavitev varnostne situacije v občini Šentjernej, katere svetnik g. Brajdič ne bo rešil in to, da je bil odsoten na seji, ne spremeni ničesar, saj imamo v naši državi za reševanje takšnih težav policijo. Občina bi se morala resno zavzeti, na kar opozarjamo že dalj časa, da prične reševati težave v vezi romske problematike in storiti kakšen korak naprej k uspešnemu reševanju, saj bi se marsikaj lahko uredilo, če bi občina to želela. Prav tako občina prejema državni denar z izrecnim namenom, da se porabi za pomoč Romom in urejanje življenjskih okoliščin, vendar se to v občini Šentjernej ne porablja v te namene. V odboru imamo tudi komisijo za Rome, ki šteje 6 članov in za katero smo več mesecev prosili, da nam dodelijo termin, kdaj se lahko sestanemo, pa termina nismo dobili do zadnje seje, ko je bilo rečeno s strani občine, da naj bi se sestali nekje v novembru. Za to smo večkrat kontaktirali predsednika komisije g. Hudoklina, da sestavi točko, kako se bo problematika reševala in kdaj se lahko sestanemo, pa je imel ali izgovore ter izjavljal, da nam javi v roku par dni, ali pa na pozive sploh ni odgovarjal. Tako je minilo več mesecev, dokler končno nismo prejeli odgovora in si priborili vsaj odgovor s strani občine, da lahko upamo, da bo naš sestanek končno izpeljan. Kako lahko potem pričakujemo, da se bo romska problematika pričela urejati, ko pa nihče teh zadev ne želi pričeti reševati.

Lepo vas pozdravljam!

Valentin Brajdič''