FOTO: Jesen pozdravili z izvirnimi dekoracijami

27.10.2023 | 13:00

Za dobro voljo sta skrbeli prikupni strašili.

Nagrajenci v kategoriji posamične jesenske dekoracije Matic Perpar Zupan ter Gal in Rok Matoh.

Nagrado v kategoriji skupinskih dekoracij so si prislužili vrtčevska skupina Mavrice in ...

... učenci 3. b razreda OŠ Toneta Pavčka.

Nagrajeni Razred sovic 3. b

Mirna Peč - Člani Društva Četrtkova brenčanja v Mirni Peči so na zadnji oktobrski četrtek znova povabili na ustvarjalni dogodek »Pozzzdravljena jesen«. Včeraj so namreč pripravili drugi izbor najlepših jesenskih dekoracij iz naravnih materialov, ki že krasijo vidna mesta po Mirni Peči.

Pred vrtčevsko enoto Polonca je bilo na ogled 17 domiselnih jesenskih dekoracij, pet v kategoriji skupinskih dekoracij in 12 v posamični, vse pa je pod drobnogled vzela tričlanska komisija, ki so jo sestavljali domači župan Andrej Kastelic, vodja mirnopeškega vrtca Cepetavček Irena Kozlevčar ter nadarjena ustvarjalka in upokojena vzgojiteljica Marta Lužar. Preverjali in ocenjevali so izvirnost, ali so izdelki narejeni iz naravnih materialov, estetiko in usklajenost, koliko truda je bilo vloženo v izdelavo in tudi izvirnost imena.

Kot so povedali, so imeli izjemno težko nalogo. »Nismo pričakovali, da bomo dobili toliko lepih izdelkov. Zelo težko smo se odločili, ker so vsi v svoje izdelke vložili veliko truda, ideje bile zelo izvirne. Mi bi nagrade podelili kar vsem,« je povedala vodja vrtca. A ker žal to ni šlo, so se lahko odločili, da bodo v vsaki kategoriji podelili po dve nagradi.

V kategoriji skupinskih dekoracij je velikega brenčaškega plišastega medveda dobila vrtčevska skupina Mavrice, ki so pod mentorstvom Urške Gašperič in Alenke Lužar izdelali veliko mavrico iz listov, pladenj sladkih dobrot Pekarne Mirna Peč pa učenci 3. b razreda osnovne šole Toneta Pavčka za Razred sovic z mentorico Darjo Gibičar. Za posamični izdelek sta plišastega brenčaškega medvedka dobila Gal in Rok Matoh za Kostanjevega ježka ter Matic Perpar Zupan, ki je svojo dekoracijo poimenoval Kača lovi miš.

Za zabavo na sta skrbeli simpatični strašili, ki sta jima življenje vdihnili Mojca Rajšelj in Tatjana Kupljenik, otroci pa so bili tudi zelo navdušeni nad poslikavo obraza z jesenskimi motivi. Tokrat se jim je pridružila informacijska točka Europe Direct Novo mesto, ki deluje v okviru Razvojnega centra Novo mesto. Letošnje leto je Evropsko leto spretnosti, zato še posebej spodbujajo takšne dogodke, kot je »Pozzzdravljena jesen«, ki ga podpira tudi Občina Mirna Peč. Za vse udeležence so pripravili kolo sreče s kvizom o Evropski uniji.

Kaj brenčači pripravljajo v novembru in decembru?

V KD Četrtkova brenčanja v Mirni Peči snujejo doživetij polne prireditve tudi v prihodnjih mesecih. Novembra pripravljamo kar dva zanimiva dogodka - v četrtek, 23. novembra, v Mirno Peč prihaja priljubljeni župnik Martin Golob, teden dni kasneje, 30. novembra, pa bo potopisno predavanje Barbare Vidmajer in Črta Jakliča o Namibiji. Na polno bodo brenčali tudi decembra, pravijo v društvu. V četrtek in petek, 21. in 22., bodo na Frati znova oživele jaslice, konec leta, 28. decembra, pa v Mirni Peči sledi veliko silvestrovanje s priljubljenimi Čuki.

Besedilo in fotografije: M. Ž.

