Usoda Majzljevine: Najbrž bo še nekaj časa samevala

27.10.2023 | 14:40

Majzljevina, eminentna stavba sredi Šentjerneja, sameva že vrsto let. (Foto: L. M.)

Šentjernej - Sredi Šentjerneja sameva nekdanja Majzljeva gostilna. Pred letom in pol jo je od lastnika odkupila Župnija Šentjernej, a od takrat se ni zgodilo nič. Krajane zanima, kaj bo s to eminentno stavbo v občinskem središču, ki je tudi kulturni spomenik lokalnega pomena.

Župnik Anton Trpin pove, da so stavbo, potem ko je sicer že nekaj časa zanimanje za njen nakup izražala Občina Šentjernej, pa do tega potem kar ni prišlo, kupili predvsem za to, da se ne bi pojavil kak drug kupec, ki bi v tej reprezentančni hiši vzpostavil kako neprimerno ali motečo dejavnost, tudi za bližnjo cerkev in župnijski dom. Tega se je bala tudi občina in vsi skupaj so si potem oddahnili. »Stavba zdaj ni na prodaj na trgu, se pa dogovarjamo z Občino Šentjernej o odkupu,« pove župnik.

Župnija Šentjernej je pred letom in pol odkupila nekoč priznano Majzljevo gostilno, a kakih načrtov z njo nima – Občina bi jo odkupila, a denarja nima – Različne ideje o vsebini – Kaj pravi domačin in arhitekt Dare Homan

L. Markelj