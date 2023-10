Olimpijski center Novo mesto gosti evropsko prvenstvo v karateju

27.10.2023 | 09:00

Češča vas - V Olimpijskem centru Novo mesto do nedelje, 29. oktobra, poteka evropsko prvenstvo v karateju, ki ga organizirata Karate klub Novo mesto in Karate unija Slovenije pod vodstvom predsednika kluba Franja Horna. Tekmovanje obsega vse starostne kategorije in bo po napovedih organizatorja privabilo več kot 700 tekmovalcev iz 23. evropskih držav, ki se bodo pomerili v skoraj 1000 posameznih in ekipnih nastopih v disciplinah kata in športnih borbah.

Slovenijo bo zastopalo 151 karateistov, med njimi 47 članov domačega Karate kluba Novo mesto in štirje člani Karate kluba Črnomelj. Uradno odprtje tekmovanja bo danes ob 14. uri, vstop je prost.

M. K.