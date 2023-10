Vlomili v avto in vrtno uto

27.10.2023 | 10:45

Na parkirnem prostoru stanovanjske hiše v Dolenjih Kamencah je v noči na četrtek nekdo vlomil v osebni avtomobil in iz predala izmaknil ovojnico z denarjem. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 900 evrov škode, danes poročajo s PU Novo mesto.

Na Seidlovi cesti v Novem mestu je med 25. 10. in 26. 10. neznanec vlomil v vrtno uto in ukradel kosilnico na nitko, samokolnico in ročno orodje. Lastnika je oškodoval za okoli 250 evrov.

Pridržali državljana Romunije in Egipta, ki sta prevažala tujce

Policisti so sinoči okoli 20. ure v Jesenicah na Dolenjskem pridržali 49-letnega državljana Romunije, ki je v kombiju italijanskih registrskih oznak prevažal 14 državljanov Turčije. Na Obrežju pa so pridržali 23-letnega državljana Egipta, ki je prevažal štiri državljane Maroka.

Nobeden od potnikov ni izpolnjeval pogojev za vstop v državo. Državljana Romunije in državljana Egipta so policisti pridržali in jima zasegli vozili. S kazenskima ovadbama zaradi kaznivih dejanj prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države ju bodo privedli k preiskovalnemu sodniku.

Policisti so poleg tega na območju PP Brežice (Slovenska vas, Rigonce, Dobova, Kapele, Obrežje, Loče, Rakovec) prijeli 42 državljanov Afganistana, 14 Rusije, 12 Iraka, deset državljanov Konga, osem Maroka, sedem Pakistana, pet državljanov Šrilanke in Sirije, štiri državljane Indije in Nepala, tri državljane Irana, dva državljana Kameruna in državljana Sierra Leoneja. Na območju PP Črnomelj (Drenovec, Marindol, Vinica, Preloka, Sinji Vrh) so izsledili 28 državljanov Maroka, dva državljana Sirije in Alžirije, na območju PP Metlika (Metlika) državljana Maroka in na območju PP Krško (Libna) pet državljanov Maroka.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 90. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 222 klicev. Obravnavali so deset prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Posredovali so zaradi 15. kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, lahke telesne poškodbe, prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi sprožitev signalno varnostnih naprav in nezakonitih prehodov državne meje.

M. K.