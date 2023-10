Reke na zahodu začele naraščati, poplavljalo bo tudi v porečju Kolpe

27.10.2023 | 07:00

Simbolna slika (Foto: arhiv DL; R. N.)

Ob obilnem deževju so ponoči reke na zahodu države že začele naraščati, povečujejo se tudi pretoki rek drugod po državi, zato obstaja verjetnost poplavljanja, posebej na Vipavskem in Gorenjskem. Prav tako bo poplavljalo morje; po napovedih bo gladina morja najvišja okoli 9. ure. Slabe vremenske razmere ovirajo promet v večjem delu države.

Meteorologi za danes napovedujejo deževno vreme, pojavljale se bodo posamezne nevihte in močnejši nalivi, napovedan je močan veter. Zato je Agencija RS za okolje (Arso) za velik del države za danes do sredine dneva izdala rdeče vremensko opozorilo.

Za zdaj republiški center za obveščanje o večjih težavah ne poroča. Na prometno-informacijskem centru za državne ceste pa voznikom svetujejo, da prilagodijo vožnjo stanju na cestah ter naj računajo na daljši čas potovanja. Trenutno je zaradi podrtega drevja zaprta cesta Črna vas-Podpeč pri Lipah.

Po podatkih oddelka za hidrološko prognozo na Arsu so reke na zahodu ponoči že začele naraščati, povečujejo se tudi pretoki drugod po Sloveniji. Posamezne, predvsem manjše reke na zahodu, severu in v osrednji Sloveniji ter v porečju Kolpe bodo poplavljale.

Kot so še opozorili hidrologi, je ob močnih krajevnih nalivih verjetno poplavljanje zaledne in padavinske vode. Večja verjetnost za poplavljanje rek bo na Vipavskem in Gorenjskem. Nekatere reke in hudourniški vodotoki lahko poplavijo tudi v večjem obsegu. Drugod po državi lahko pride do razlivanj na območju pogostih poplav.

Ob visoki plimi je napovedano tudi poplavljanje morja. Danes med 6. in 11. uro bo lahko morje poplavilo tudi v večjem obsegu, in sicer v višini okoli 50 centimetrov. Gladina morja bo najvišja okoli 9. ure.

Arso je za danes zaradi napovedanih močnih padavin in vetra za večji del države izdal rdeče vremensko opozorilo. Rdeče opozorilo zaradi padavin velja za severovzhodni, severozahodni in jugozahodni del države, rdeče opozorilo zaradi vetra pa za danes dopoldne za severozahod in jugozahod. Za preostali del države je izdano oranžno opozorilo.

Po napovedih meteorologov bo zgodaj popoldne dež od zahoda ponehal, delno se bo razjasnilo

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes:

- od 8.00 do 11.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KAŠČA, izvod 2. DESNO PROTI SEMIČU;

- od 10.00 do 14.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VESELICA, izvod 4;

- od 12.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠKEMLJEVEC.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8.00 do 14.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SEIDLOVA 3, izvod 6. RAGOVO;

- od 8.00 do 9.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ELEKTRO;

- od 10.00 do 12.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČRMOŠNJICE VODOVOD, izvod 1.1. VODOHRAM;

- od 10.00 do 11.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GC ZALOG;

- od 11.00 do 14.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STRAŽA 1940, izvod 4. KABELSKA OMARA POD SPOMENIKOM;

- od 12.00 do 12.45 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRUMOVA 1.;

- od 13.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRUMOVA 2.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8.00 do 11.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRUŽINSKA VAS 1976;

- od 8.00 do 13.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. DOLE;

- od 8.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRADIŠČE PRI ŠENTJERNEJU 1973.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 9.00 do 10.30 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VELIKI KAL, izvod 4. ORKLJEVEC.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TPBrinje in Trstenik med 10.30 in 12.00;Novo Zabukovje, Zaloka, Fužine Mirna, Selo pri Mirni, Selska gora, Migolica, Žunovec in Srasle pa med 12.30 in 14.00.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Podboršt, nizkonapetostno omrežje – Podboršt ob cesti med 8. in 10. uro, na območju TP Orehovo vas, nizkonapetostno omrežje – smer Sevnica med 9. in 12. uro, na območju TP Telčice, nizkonapetostno omrežje – Wolfgang med 8. in 14. uro in na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Dvor med 9. in 10. uro in na območju transformatorske postaje Iskra Kostanjevica med 7. in 15. uro.

Vaja bo

Danes bo na območju naselja Gmajna ob 16.30 uri potekala sektorska vaja, na kateri bodo sodelovala Prostovolja gasilska društva; Smednik, Raka, Veliki Trn in Senuše.

M. K.