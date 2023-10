Marjanu Mančku nagrada za življenjsko delo na področju animiranega filma

27.10.2023 | 10:00

Marjan Manček (na sliki) je rojen Novomeščan, tu je obiskoval osnovno šolo in gimnazijo, sem se še vedno rad vrača. Fotografija je nastala leta 2017 na razstavi njegovih ilustracij v Galeriji Krka. (Foto: arhiv DL; I. V.)

Škofja Loka/Ljubljana/Novo mesto - Društvo slovenskega animiranega filma (DSAF) je te dni na Dnevih animiranega filma v škofjeloškem Kinu Sora podelilo stanovske in študentske nagrade. Nagrado Saše Dobrile za življenjsko delo na področju animiranega filma je prejel Marjan Manček, nagrada za poseben doprinos na področju animiranega filma pa je šla v roke Matiji Šturmu.

Kot so sporočili iz DSAF, so nagrado za življenjsko delo na področju animiranega filma podelili petič. Komisija je v obrazložitvi nagrade zapisala, da je Marjan Manček eden redkih slovenskih likovnih ustvarjalcev, ki poleg knjižne ilustracije goji tudi ljubezen do stripa in animacije. "Morda gre razlog za to," ugotavlja komisija, "iskati v dejstvu, da nima formalne likovne izobrazbe, da je samouk, ki počne tisto, kar ga najbolj veseli".

Animacije se je učil skozi karikaturo in strip. Njegov največji dosežek na tem področju je strip Dajnomir in Mili boža, ki ga je kar devet let objavljal v mesečniku za osnovnošolce Kurirček in se z njim zapisal v zgodovino slovenskega stripa. Omenjeni strip je avtorju služil tudi kot osnova za risbo in scenarij pri njegovi animirani seriji Hribci, ki so hudomušna basenska pripoved o vsakdanjem življenju v praskupnosti.

Manček je sodeloval tudi pri kratkih animiranih filmih Zimska želja, Zavetje, Po delu počitek, Ogledalce, Ljubo doma in Na liniji. Kot avtor glavne risbe je sodeloval tudi pri filmu Peter Klepec. Vrh njegovega filmskega ustvarjanja pa predstavljata Mančkova zadnja dva avtorska animirana filma. Kako se znebiš Mačota (2000) je film v klasični tehniki risbe na celuloidno folijo o osmih praktičnih nasvetih, kako se miren in solidaren pes poskuša znebiti nadležnega mačka. Be (2003) pa je na papir zrisana prigoda slovenske ovce na poti v Evropo.

DSAF je letos prvič podelil tudi nagrado za poseben doprinos na področju animiranega filma, in sicer Matiji Šturmu, ki je kot predsednik vodil DSAF vse od ustanovitve društva leta 2011 do lanskega decembra, še naprej pa ostaja vpet vanj kot podpredsednik društva.

Podelili so tudi študentske nagrade. Nagrado DSAF za končan študijski animirani film je prejel film Samo dihaj režiserja Aneja Golčarja, posebno omembo za končan študijski animirani film Nika Rupar za film Boj ali beg, nagrado za študijski projekt v razvoju film Arachnophobia Melite Sandrin, posebno omembo za študijski animirani projekt v razvoju pa projekt Cycle Fragments, ki ga ustvarja režiserka Tamara Taskova.

STA; M. K.