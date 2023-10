Smučišče Gače pripravljeno na zimski zagon

26.10.2023 | 17:00

Borut Koprivnik (Foto: Rasto Božič/STA)

Komarna vas - Na dolenjsko-belokranjskem smučišču Gače so po zadnji dobri zimski in poletni sezoni, ki je skoraj dosegla zimsko, pripravljeni na zimo. Ob primernih pogojih nameravajo smuko letos omogočiti na celotnem smučišču. Delovalo bo vseh pet vlečnic in sedežnica, ki lahko na uro prepelje do 1200 smučarjev.

Za sedežnico so pred kratkim dobili novo dvoletno obratno dovoljenje. Snežni topovi in teptalci snega so servisirani in pripravljeni, prav tako vse vlečnice, je danes na novinarski konferenci na smučišču zatrdil vodja smučišča Borut Koprivnik.

Vstopnice dražje za desetino

Vstopnice bodo letos dražje za desetino. Plačati bo po novem treba tudi obisk smučarske tekaške proge. Gre za 2,4-kilometrsko in 4,6-kilometrsko tekaško progo. Enako bo tudi za obisk sankališča treba odšteti pet evrov, je dodal.

Sicer pa so napori vodstva smučišča usmerjeni v prihodnost. Poletna sezona na Gačah naj bi namreč v prihodnjih letih presegla zimsko, kar si obetajo tudi od naložbe v nastanitvene zmogljivosti. Z denarno podporo, ki jim jo je namenilo ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, bodo zgradili glamping.

Na razpisu za sofinanciranje vlaganj v nastanitveno turistično ponudbo za dvig dodane vrednosti turizma jim je gospodarsko ministrstvo odobrilo 750.000 evrov podpore.

Glamping

V prvem delu 2,2 milijona evrov vredne naložbe bodo postavili infrastrukturo za 20 hišk za glamping, ki jih bo moč uporabljati vse leto. Poleti prihodnje leto bodo začeli postavljati prvih šest hišk in recepcijo. Pripravljalna dela so že stekla, največ jih bo prihodnje leto. Uporabno dovoljenje in prve goste pričakujejo leta 2025. Vseh 20 hišk naj bi stalo leta 2027 ali 2028, je napovedal vodja smučišča.

Na Gačah se sicer zaradi negotovih zimskih sezon zadnja leta usmerjajo tudi v drugo medletno ponudbo. Letošnja poletna sezona je za približno 30 odstotkov presegla lansko, k čemur je pripomogla ponudba, med katero je vodja smučišča navedel aprila letos odprti pustolovski park, izposojo električnih gorskih koles za kolesarjenje po gozdovih Kočevskega roga, kolesarske izlete, otroška igrala, gozdna doživetja za otroke in odrasle, pohodniške poti, koncertno in gastronomsko ponudbo ter družabne prireditve.

Več ponudbe

Za prihodnja leta načrtujejo še več obogatitev ponudbe. Med drugim je navedel družinske doživljajske projekte, gradnjo večnamenskega desetmetrskega stolpa s plezalno stezo in krajšo jeklenico, kolesarsko progo za spust v dolino in raznovrstne prireditve.

Glede obiska zadnjo zimsko sezono je še dejal, da jih je skupaj obiskalo približno 33.000 smučarjev, medtem ko jih je zadnja leta v povprečju do največ 13.000. Največ je bilo dolenjskih in belokranjskih smučarjev. Zadnjo zimsko sezono so se na Gače vrnili hrvaški smučarji, njihov obisk pa je dosegel približno 20-odstotni delež.

Nizko in toplo

Smučišče Gače je sicer po velikosti 11. v državi. Smučarjem je na voljo osem kilometrov smučarskih prog, ob zadostni zasneženosti tudi tekaška proga. Za obiskovalce zunaj zimske sezone imajo urejene kolesarske in štiri pohodniške poti. Dolge so od 17 do 55 kilometrov.

Smučišče Gače pod 965 metrov visokim Pogorelcem, edino večje dolenjsko-belokranjsko smučišče, ki na 55 hektarjih obsega smučarske proge s 550 metri višinske razlike. S trisedežnico in petimi vlečnicami je bilo v svojih najboljših časih priljubljena točka belokranjskih, dolenjskih in posavskih smučarjev. Med tamkajšnjimi pogostimi gosti so bili tudi hrvaški smučarji. Zaradi dokaj nizke nadmorske višine med 700 in 965 metri pa ga kljub umetnemu zasneževanju pestijo tople zime.

