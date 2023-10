FOTO: Pred obratom podjetja Dulc Rofleks neznanca zažgala avtomobil

26.10.2023 | 14:20

Uničen avtomobil

Nočno gašenje (Vse fotografije, tudi spodaj v fotogaleriji: R. D.)

Poganci - ''Danes okoli ene ure zjutraj so me zbudili policisti s šokantno novico, da je pred našim proizvodnim obratom zagorel avto,'' nam je povedal direktor podjetja Dulc Rofleks, Robert Dulc. Zgodilo se je pred poslovno enoto podjetja v Pogancih pri Novem mestu. Požar so pogasili gasilci, na kraj pa so prišli tudi policisti.

V podjetju, kjer se ukvarjajo s proizvodnjo dušilcev zvoka in izdelavo prezračevalnih elementov, imajo nameščene kamere, ki omogočajo tudi snemanje ponoči. Na posnetkih se tako dobro vidi dve osebi, ki sta s pirotehničnimi sredstvi podtaknila požar, avto - službeni kangoo - pa je nato eksplodiral.

Še sreča, da so gasilci posredovali dovolj hitro, da se požar ni razširil na sosednji proizvodni objekt, še dodaja Dulc, ki motiva za dejanje ne pozna.

Podjetje Dulc Rofleks je svojo poslovno enoto Pod Barončevim hribom v Novem mestu odprlo pred enim letom, doslej kakih podobnih težav niso imeli, nam je povedal direktor. Je pa lani nekaj metrov stran od tokratnega incidenta nekdo zakuril podrast, da so prav tako morali posredovati gasilci.

M. K.; B. B.

Zvočni zapisi

Galerija