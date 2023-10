Hišno dvigalo mu bo spremenilo življenje

26.10.2023 | 19:00

Fotografije: OZ RK Metlika

Bereča vas - ''Družina je prostor veselja, sreče, odgovornosti in medsebojnega spoštovanja, ki pa jo bolezen lahko postavi na hudo preizkušnjo. Tudi družina Fir iz Bereče vasi pri Metliki si je začrtala svojo pot, do dne, ko ji je bolezen prekrižala mnoge načrte in pričakovanja,'' so sporočili iz OZ RK Metlika, ki tako v tokratni dobrodelni akciji ''Stopimo skupaj'' pomaga družini, v kateri je mama upokojena in sin bolan.

V mladosti so Franciju Firu odkrili mišično distrofijo tipa 1, zaradi katere je z leti postal vse bolj gibalno oviran. V zadnjih letih je doživel tudi dva težka zloma desne noge, ki sta stanje še dodatno poslabšala. Posledično se sooča s precejšnjimi omejitvami in težavami pri gibanju po svojem domu, kar močno vpliva na njegovo samostojnost in kakovost življenja, opozarjajo v Rdečem križu.

Invalidski voziček je postal njegov nepogrešljiv pripomoček, da ostaja mobilen, a se Franci srečuje s številnimi ovirami v domači hiši. Eno najpomembnejših ovir predstavljajo stopnice, zaradi česar praktično ne more iz hiše.

Glede na poznavanje razmer in prošnjo družine so se v Rdečem križu Metlika odzvali in s pomočjo donatorjev pomagali v obliki enkratne finančne pomoči ter za nakup hišnega dvigala primaknili 4.000 evrov. Dvigalo je pri družini že nameščeno, Franci pa je že opravil prve vožnje z njim.

Nakup dvigala za invalidski voziček mu bo omogočil preprosto in varno premikanje po domu in okolici, lahko se bo samostojno spustil na dvorišče oz. se vrnil nazaj v bivalne prostore, so sporočili iz OZ RK Metlika, kjer se zahvaljujejo donatorjem za pomoč pri tej pomembni pridobitvi družine Fir.

M. K.

