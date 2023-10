Arso prižgal rdeči alarm, obetajo se izredne razmere

26.10.2023 | 11:30

Meteorolog Branko Gregorčič je opozoril, da se bodo pojavljale tudi »nevihte z nalivi, ki lahko vztrajajo tudi nekaj ur.«

Trenutno vremensko opozorilo Arsa za petek. Opozorila bodo po regijah sproti prilagajali.

Agencija RS za okolje (Arso) je za petek zaradi napovedanih močnih padavin in vetra za večji del države izdal rdeče vremensko opozorilo. Rdeče opozorilo zaradi padavin velja za severovzhodni, severozahodni in jugozahodni del države, rdeče opozorilo zaradi vetra pa le za severozahod in jugozahod. Za preostali del države je izdano oranžno opozorilo.

Na območjih, kjer je izdano rdeče opozorilo zaradi padavin, so možne poplave večjih razsežnosti. Reke lahko poplavljajo tudi na območjih, kjer poplave niso pogoste. Verjetni so zemeljski plazovi, prav tako motnje pri oskrbi z energijo in pitno vodo. Vozne razmere bodo lahko zaradi poplavljenih cest nevarne, opozarja Arso.

Na območju severozahodne Slovenije lahko veter podira drevesa in odkriva strehe. Promet bo lahko močno oviran. Možne bodo prekinitve v oskrbi z električno energijo. Gibanje na prostem bo lahko zelo oteženo in mestoma nevarno zaradi letečih predmetov, svari agencija.

Rdeče opozorilo pred močnim vetrom je Arso razglasil tudi za jugozahod Slovenije. Veter lahko tam lokalno povzroča razdejanje, ruva drevesa in prevrača daljnovode. Promet bo lahko ponekod onemogočen. Verjetne bodo daljše prekinitve v oskrbi z električno energijo. Gibanje na prostem bo lahko nevarno in večinoma nemogoče.

Za obalo je hkrati od 4. do 11. ure izdano rdeče opozorilo zaradi napovedanega povišanega plimovanja. Regijski center za obveščanje Koper je sicer zaradi visokega plimovanja morja v Piranu že danes ob 8.24 sprožil sireno javnega alarmiranja z namenom opozorila na nevarnost, so sporočili iz Uprave RS za zaščito in reševanje.

Najhuje bo v dopoldanskem času, ko je zaradi vetra, padavin in neviht tudi za osrednjo in jugovzhodno Slovenijo Arso izdal opozorilo, a v tem delu oranžne stopnje.

Arso ob napovedanem močnem deževju napoveduje, da bodo danes ponoči reke začele močno naraščati. Sprva bodo naraščale na zahodu, kasneje pa tudi drugod po Sloveniji. Posamezne, predvsem manjše reke na zahodu, severu in v osrednji Sloveniji ter v porečju Kolpe bodo poplavljale. Večja verjetnost za poplavljanje rek bo na Vipavskem in Gorenjskem. Nekatere reke in hudourniški vodotoki lahko poplavijo tudi v večjem obsegu. Ob močnih krajevnih nalivih bo verjetno poplavljanje zaledne in padavinske vode, drugod po državi pa lahko pride do razlivanj na območju pogostih poplav.

Geološki zavod Slovenije ob tem opozarja, da od danes popoldan vključno do petka zaradi napovedanih povečanih količin padavin in predhodne namočenosti tal obstaja povečana nevarnost za nastanek novih zemeljskih plazov in reaktivacijo zemeljskih plazov, ki so nastali ob nedavni ujmi, so sporočili z zavoda.

Povečana verjetnost za nastanek zemeljskih plazov velja za celotno Slovenijo in se bo povečevala sorazmerno s količino padavin. "Prebivalce opozarjamo, naj bodo pozorni na dogajanje na plazovih in na pojavljanje sprememb na tleh, objektih ter pobočjih in upoštevajo navodila, ki jih je posredovala civilna zaščita, še posebej, če je bila odrejena evakuacija," so poudarili.

Predstavniki Agencije RS za okolje (Arso) bodo sicer več o tem, kaj nas predvidoma čaka, pojasnili na opoldanski novinarski konferenci. Podrobnosti sledijo.

Dodano ob 13.50:

Pozivi k samozaščitnemu ravnanju

Zaradi napovedanih izrednih vremenskih razmer ponoči in v petek je v pripravi odredba za dvig pripravljenosti celotnega sistema, je pojasnil poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan. Pristojni prebivalce ogroženih območij pozivajo, naj bodo pripravljeni in ukrepajo samozaščitno ter naj ne rešujejo premoženja takrat, ko je treba reševati življenja.

Šestan je na novinarski konferenci pojasnil, da je v pripravi odredba za dvig pripravljenosti celotnega sistema. V njej bo zajeto tudi določeno število pripadnikov Slovenske vojske ter priporočilo občinam, da tiste plazove, ki že zdaj ogrožajo objekte ali pomembno infrastrukturo, posebej opazujejo in po potrebi prožijo alarmni sistem.

Prebivalce poziva k upoštevanju vseh priporočil in navodil civilne zaščite. Prav tako naj spremljajo radarsko sliko, ki po njegovih besedah ažurno pove, če smo že ali bomo ogroženi. "Upam in pričakujem, da bodo ljudje tudi tokrat upoštevali vsa opozorila," je dejal Šestan in dodal, da je edini cilj zmanjšati škodo, predvsem pa preprečiti izgubo človeških življenj.

Tudi Andrej Golob z Agencije RS za okolje (Arso) je prebivalce pozval, da današnji dan izkoristijo za samozaščitne ukrepe - umaknejo naj svoja vozila in vrednejše predmete. Ker bo šlo za nočni vremenski dogodek, naj bodo ljudje pripravljeni in naj dosledno upoštevajo vsa navodila pristojnih služb.

Direktor Geološkega zavoda Slovenije Miloš Bavec je opozoril, da je po vsej državi znatno povečana verjetnost proženja zemeljskih plazov. Posebej je opozoril na možno reaktivacijo že poškodovanih območij, ki so bila prizadeta v avgustovskih ujmah. Državljane je pozval, da naj "ne rešujejo premoženja takrat, ko je treba reševati življenja".

Po besedah direktorice direkcije za vode Neže Kodre pa na ogroženih območjih še vedno poteka vzpostavljanje pretočnosti strug in izvajanje ukrepov za zaščito, delo bo potekalo še do popoldneva. Nato pa bodo po njenih besedah ekipe vso noč v pripravljenosti, če bo treba odpreti kakšno strugo, odmakniti material ali vzpostaviti začasen nasip. Ob tem je Kodre opozorila, da je treba umakniti mehanizacijo in material s priobalnih ogroženih območij.

Po besedah direktorja zavoda za gozdove Gregorja Daneva pa so napovedane razmere "za slovenske gozdove eden o najhujših scenarijev". Veter in deževje lahko povzroči nove vetrolome, zato vse obiskovalce poziva, naj od danes zvečer ne hodijo v gozdove, prav tako naj delavci v petek ne delajo v gozdovih. Prav tako je pozval vse, ki imajo v gozdovih mehanizacijo na območjih hudournikov, naj jo umaknejo še danes do večera.

Najhuje po polnoči

Arso, ki je za petek izdal rdeče opozorilo za večji del države, sicer opozarja tako na močan veter kot tudi na intenzivne padavine. Razmere se bodo po besedah Braneta Gregorčiča z Arsa zaostrile v drugi polovici noči in v petek zjutraj, ko se bo močno okrepil tudi jugozahodni veter, na izpostavljenih legah je pričakovati sunke blizu 100 kilometrov na uro. Hkrati se bodo krepile tudi padavine, nalivi bodo lahko vztrajali tudi nekaj ur. Po Gregorčičevih besedah bo količina padavin v 12 urah vsaj v hribovitih predelih dosegla med 60 in 140 litrov na kvadratni meter.

Območje intenzivnih padavin bo predvsem v predgorju Julijskih Alp ter pasu preko Škofjeloškega hribovja proti Kamniško-Savinjskim Alpam, torej na že prizadetih območjih ob avgustovski vremenski ujmi. "Šlo bo za kar zelo intenziven vremenski dogodek," je napovedal Gregorčič.

Ob močnih padavinah je pričakovati tudi hitro naraščanje rek in hudourniških vodotokov, je opozoril Golob. Padavine bodo padle na že namočena tla in hitro napolnile rečne struge, največ težav pričakujejo s poplavljanjem padavinske in zaledne vode. Med območji je Golob izpostavil porečje Vipave, Idrijsko-Cerkljanskega hribovja, Škofjeloškega hribovja in Kamniško-Savinskih Alp. Na teh območjih lahko reke hitro narastejo, nekatere poplavijo tudi v večjem obsegu in bolj silovito, je opozoril Golob. V petek dopoldne bo v večjem obsegu poplavilo tudi morje.

STA; M. K.