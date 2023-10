Poškodovan otrok, ki je nepravilno prečkal cesto

26.10.2023 | 11:00

Včeraj nekaj pred 16. uro se je zgodila prometna nesreča v Cegelnici v Novem mestu. Policisti PP Novo mesto so ugotovili, da se je nesreča zgodila, ko je otrok nepravilno prečkal cesto, vanj pa je trčil 39-letni voznik osebnega avtomobila. Otroka so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico, so danes sporočili s PU Novo mesto.

S PU Ljubljana poročajo o včerajšnji nesreči na lokalni cesti od Kočevja v smeri Koprivnika - voznica osebnega vozila je zaradi prevelike hitrosti zapeljala s ceste, vozilo pa se je na nasipu prevrnilo na streho. Pri tem se je voznica lažje telesno poškodovala. Policisti vodijo prekrškovni postopek.

Vlomi in tatvine

Med 24. 10. in 25. 10. je v Vavpči vasi nekdo iz rezervoarjev dveh delovnih strojev iztočil okoli sto litrov goriva, poročajo na PU Novo mesto.

Na območju Čateža ob Savi pa je med 20. 10. in 25. 10. neznanec skozi vrata vlomil v počitniško hišo. Odnesel ni ničesar, nastala je le premoženjska škoda povzročena z vlomom.

Koga moti pitnik?

V noči na sredo je na Novem trgu v Novem mestu nekdo poškodoval betonski pitnik za vodo in povzročil za okoli 1.200 evrov škode.

Prijeli tri tihotapce ilegalnih migrantov

Včeraj okoli 18. ure so policisti v Slovenski vasi ustavili voznika osebnega avtomobila Nissan qashqai nemških registrskih oznak. Državljan Sirije je prevažal sedem državljanov Turčije, ki so nezakonito vstopili v Slovenijo. Dva tujca je tihotapec prevažal v prtljažniku vozila.

Nekaj pred 19. uro je na Obrežje na vstop v Slovenijo pripeljal voznik osebnega avtomobila Suzuki ignis ukrajinskih registrskih oznak. Policisti so opravili mejno kontrolo in ugotovili, da 65-letni državljan Ukrajine prevaža šest državljanov Iraka in državljana Belorusije.

Nekaj pred 22. uro so na območju Drnovega kontrolirali voznika osebnega avtomobila znamke BMW, serije 5, hrvaških registrskih oznak. 40-letni državljan Hrvaške je prevažal pet državljanov Kitajske.

Državljanom Sirije, Ukrajine in Hrvaške so odvzeli prostost, jih pridržali in jim zasegli vozila. S kazenskimi ovadbami zaradi kaznivih dejanj prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države jih bodo privedli k preiskovalnemu sodniku.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Slovenska vas, Rigonce, Brežice, Dobova, Trnje, Jereslavec, Podvinje, Kapele, Podgračeno) prijeli 35 državljanov Afganistana, 13 Bangladeša, 12 Sirije, deset državljanov Pakistana, osem Rusije, dva državljana Indije, po enega državljana Iraka, Palestine in Maroka in na območju PP Črnomelj (Cerovec pri Črešnjevcu, Miliči) štiri državljane Afganistana, tri državljane Maroka in državljana Sudana.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 76. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 216 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in pet nesreč z gmotno škodo. Posredovali so zaradi 11. kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, lahke telesne poškodbe, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi požara, sprožitev signalno varnostnih naprav in nezakonitih prehodov državne meje.

M. K.