Proračuna za prihodnji dve leti v javni obravnavi

26.10.2023 | 12:40

Mirnopeški svetniki so se sinoči sestali prvič po počitnicah. (Foto: M. Ž.)

Direktorica občinske uprave Sonja Klemenc Križan in župan Andrej Kastelic

Mirna Peč - Mirnopeški svetniki so se na sinočnji seji občinskega sveta, prvi po poletnih počitnicah, ukvarjali predvsem s številkami. Na mizi so imeli drugi rebalans letošnjega proračuna ter v prvi obravnavi predloga proračuna za leto 2024 in 2025. Vse tri so potrdili, dvoletni proračuna pa s tem poslali tudi v 15-dnevno javno obravnavo, ki bo potekala do vključno 9. novembra.

Kot je pojasnil župan Andrej Kastelic je bil rebalans proračuna potreben zaradi uskladitve s spremenjeno dinamiko izvajanja večjih naložb, katerih glavnina del se premika v prihodnja leta, in prilagoditve dejanskemu stanju. Gre predvsem za hidravlične izboljšave vodovodnega sistema, izgradnjo gospodarske javne infrastrukture v Ekonomsko poslovni coni Dolenja vas, nadgradnjo in posodobitev Čistilne naprave Mirna Peč in prenove ceste Mirna Peč- Malenska vas – Vrhovo, ki se bo po etapah izvajala več let.

Mirna Barbo, ki na občinski upravi skrbi za področje financ, je povedala, da z rebalansom veljavni proračuna na prihodkovni strani nižajo za malo manj kot dva milijona evrov na 11,3 milijona in na odhodkovni za nekaj manj kot 1,5 milijona na 11,6 milijona evrov.

Predlog dvoletnega proračuna so pripravili zato, ker se je v preteklosti izkazalo, da tako lažje načrtujejo izvajanje največjih investicij, prednostno pa so prostor v njih seveda tiste, ki so se začele v letošnjem letu oziroma so zanje letos objavili razpise za izvajalce del. V letu 2024 tako načrtujejo za 10,4 milijona prihodkov in 10 milijonov odhodkov, od tega 6,3 milijona za naložbe, v letu 2025 pa za 8 milijonov prihodkov in 7,8 milijona odhodkov, za naložbe namenjajo 4,1 milijona evrov.

Kot že zapisano, oba predloga sta zdaj v javni razpravi, objavljena sta na spletni strani občine in do vključno 9. novembra lahko vsi zainteresirani podajo svoje pripombe in predloge. Sprejem načrtujejo konec novembra oziroma v začetku decembra.

M. Ž.